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Apertura 2026

Denuncia ante la Fedefútbol: el partido entre Herediano y Puntarenas tendría un ganador por alineación indebida

Herediano y Puntarenas empataron en el primer partido del Apertura 2026, pero el resultado podría cambiar.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El partido cambiaría de resultado.
© UnafutEl partido cambiaría de resultado.

Este jueves, el Club Sport Herediano empató por 1-1 en el debut por el Torneo Apertura 2026 frente a Puntarenas. No obstante, esta igualdad podría quedar sin efecto por una alineación indebida luego de la información que se dio a conocer de último momento.

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El partido en el Carlos Alvarado que tuvo un gol por cada lado en la primera etapa podría quedar en manos de Herediano. El equipo florense apelará los puntos por una supuesta mala inclusión por parte de Puntarenas.

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Herediano pedirá los puntos por Walter Cortés, futbolista de Puntarenas

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el equipo dirigido por José Giacone solicitará al Comité de Competición la victoria del encuentro. Esto se debe a que Walter Cortés, ex Herediano, estuvo en el banco de suplentes del equipo porteño cuando debía cumplir una sanción.

El jugador tenía un juego de sanción aún con Santa Ana y ayer estuvo suplente. Ya están en trámites“, confirmó el comunicador sobre el caso que llevará el Team al Comité Disciplinario.

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De esta manera, todo quedará en el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol y también de la Unafut para determinar si Cortés estaba expulsado y debía cumplir una sanción aún. Si se confirma, Herediano tendría los tres puntos pese al empate en el debut.

Cabe recordar que Cortés firmó planilla en el partido contra Herediano. Eso es suficiente para que el conjunto rojiamarillo solicite los puntos, sin importar que no haya sumado minutos en el partido.

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