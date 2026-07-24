Saprissa se asegura el refuerzo de última hora que nadie tenía en los planes para el Apertura 2026: “Ya está disponible”

Saprissa ha recibido una buena noticia a horas de su debut ante Pérez Zeledón en el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica.

La espera terminó para Newton Williams. El atacante panameño está listo para volver a vestirse de morado esta noche en el partido del Deportivo Saprissa contra Pérez Zeledón a las 8:00 de la noche, marcando su regreso oficial al fútbol.

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La pesadilla para el delantero comenzó hace exactamente un año, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla. Esta es una de las lesiones más difíciles y desgastantes para un futbolista profesional, ya que requiere cirugía y un proceso de rehabilitación lento.

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Williams estuvo casi 12 meses completos alejado de los terrenos de juego, trabajando en silencio entre el gimnasio y la fisioterapia para fortalecer su rodilla y recuperar el ritmo físico adecuado.

“De regreso a la acción. Newton Williams volverá a disputar un partido oficial tras un año fuera de las canchas por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla.



El delantero panameño estará disponible esta noche para Saprissa vs Pérez Zeledón. La próxima semana vendrá a Panamá a enfrentar a UMECIT en Copa Centroaméricana”, informó el periodista panameño, Alejandro Rodríguez, quien fue el primero en brindar la información.

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Un “refuerzo” clave para Hernán Medford

El regreso del panameño es un tanque de oxígeno para el director técnico Hernán Medford, quien suma un perfil muy necesario en la zona de ataque: Le aporta al equipo presencia física, fuerza en los duelos individuales y un buen juego aéreo.

Medford gana un centrodelantero nato que puede servir como referente de área o como revulsivo para cambiar el partido desde el banquillo. Ante un calendario recargado de partidos, tener a Williams disponible permite rotar piezas y darle descanso a otros atacantes sin perder peso ofensivo.

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Tras tener sus primeros minutos esta noche en el torneo local, la semana de Newton Williams continuará con un toque emotivo. El atacante está en los planes deSaprissa para viajar a Panamá y enfrentar a UMECIT el próximo miércoles por la Copa Centroamericana 2026. Será la oportunidad perfecta para reencontrarse con su afición en su tierra natal y demostrar que dejó atrás la lesión.

En resumen

Newton Williams puede volver a jugar oficialmente con Saprissa esta noche ante Pérez Zeledón tras superar un año entero de baja por una rotura de ligamento cruzado.

por una rotura de ligamento cruzado. El panameño le dará al DT Hernán Medford más potencia física, presencia en el área y rotación en el ataque morado.

en el ataque morado. La próxima semana viajará a Panamá para enfrentar a UMECIT en la Copa Centroamericana.