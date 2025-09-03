UNAFUT enfurece a Saprissa: la sentencia que golpea al equipo de Vladimir Quesada en su peor momento

El clásico nacional del sábado todavía sigue generando polémica. La Comisión de Arbitraje de UNAFUT emitió su criterio sobre la jugada que Deportivo Saprissa reclamó como penal a favor en el duelo ante la Liga Deportiva Alajuelense, y la resolución cayó como un balde de agua fría en Tibás: para los encargados del arbitraje, la acción no era sancionable.

En redes sociales de FUTV se publicó el video en el que se aprecia cómo el balón impacta en la mano derecha del defensor manudo Alexis Gamboa dentro del área. Sin embargo, el análisis arbitral fue tajante: no hubo infracción.

¿Por qué no fue penal para Saprissa?

“El delantero del Saprissa dentro del área penal patea un balón, el cual es bloqueado por el defensa #13 de Alajuelense con su pie y posterior a ello, el balón cambia de dirección, golpeando una de las manos del defensa, la cual se encuentra en una posición natural y justificada para esta acción”, explicaron desde la Comisión.

De acuerdo con el informe, la jugada debe interpretarse como un accidente de juego: “Desde el punto de vista técnico, esta mano no debe ser sancionada, ya que el defensa logra bloquear el balón inicialmente con su pie, cambiando completamente la dirección y después se da el toque del balón con la mano”.

Y concluyeron:“Se traduce en una situación accidental. Los árbitros de campo deciden correctamente dejar que el juego continúe. Se encuentra evidencia suficiente y objetiva en el VAR para corroborar la decisión de los árbitros de campo”.

Incluso, se difundieron los audios de la comunicación entre el árbitro principal y el VAR, donde coincidieron en que la acción no ameritaba penal, respaldando así la determinación en cancha.

Un golpe para Saprissa en medio de la crisis

La resolución no hace más que profundizar el malestar en Saprissa, que vive un momento delicado bajo la dirección de Vladimir Quesada. La falta de resultados, sumada a decisiones arbitrales que en la óptica del club lo han perjudicado, han encendido las alarmas en Tibás.