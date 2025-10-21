Castigado por Concacaf: Machillo Ramírez pierde a una figura clave de cara al choque con Olimpia por la Copa Centroamericana

Luego de derrotar 2-0 al Deportivo Saprissa en un clásico inolvidable en el Morera Soto, Liga Deportiva Alajuelense se prepara con energías renovadas para un nuevo reto mayúsculo.

El próximo jueves 23 de octubre, los manudos recibirán en casa al Olimpia de Honduras por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en un encuentro que promete un estadio a reventar de almas rojinegras.

Baja sensible en Alajuela

Sin embargo, no todo es alegría: Óscar “Machillo” Ramírez deberá afrontar este compromiso sin una de las piezas más importantes de su mediocampo. Se trata de Rashir Parkins, el potente volante de 24 años que viene siendo una de las grandes figuras de la temporada.

Rashir Parkins se pierde la ida ante Olimpia (LDA).

El mediocampista acumuló amonestaciones en ambos duelos de cuartos de finalante Motagua: la primera a los 11 minutos del partido de ida y la segunda a los 27 minutos de la vuelta. Esa suma de tarjetas lo deja automáticamente fuera del primer encuentro de semifinales.

¿Qué dice el reglamento?

Según el artículo 24 del reglamento oficial de la Concacaf, “cualquier jugador que acumule dos (2) tarjetas amarillas en dos (2) partidos diferentes en la Competencia será suspendido del siguiente partido. Todas las tarjetas amarillas serán eliminadas después de la finalización de la Fase de Grupos y las Semifinales”. En este caso, las amonestaciones de Parkins se produjeron ya en la etapa de eliminación directa, por lo que la sanción se aplica sin discusión.

El reglamento confirma el castigo para Rashir Parkins (Concacaf).

Las tarjetas quedaron registradas en la página oficial de la Concacaf, confirmando que el jugador no podrá participar del duelo de ida ante el Olimpia. Mientras tanto, Guillermo Villalobos, que también tenía dos amonestaciones, podrá jugar, ya que una de ellas la recibió durante la fase de grupos, instancia tras la cual las tarjetas fueron borradas.

(Concacaf).

(Concacaf).

La ausencia de Parkins deja un hueco enorme en el mediocampo rojinegro, donde su despliegue físico, recuperación e intensidad han sido determinantes en el gran momento del equipo.

A esto se le suma la incertidumbre sobre la recuperación de Celso Borges, quien continúa entre algodones por una lesión muscular. Así, el Machillo tendrá que recurrir a su creatividad para armar un equipo competitivo que le permita sostener la ventaja de local y dar el primer paso hacia el tricampeonato.

