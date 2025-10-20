Conmoción en Saprissa: filtran la salida de una de sus máximas figuras que podría cambiarlo todo en Tibás

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento crítico tanto en lo deportivo como en lo institucional. La reciente derrota 2-0 ante Alajuelense en el Morera Soto no solo le costó al conjunto morado el liderato del torneo, sino que también ha generado una ola de incertidumbre dentro del club, donde las decisiones podrían marcar el rumbo del equipo para el próximo año.

El clásico evidenció un Saprissa sin respuesta ante la intensidad rojinegra y con un rendimiento colectivo que ha ido en descenso. La presión aumenta, ya que el club acumula dos torneos consecutivos sin títulos nacionales y un desempeño discreto en el plano internacional, algo que ha empezado a desgastar tanto a los jugadores como a la dirigencia.

¿Cuál es la salida que podría darse en Saprissa?

En medio de esta situación, el periodista Josué Quesada, en su programa Teléfono Rojo, lanzó una información que ha generado conmoción en Tibás: el presidente morado, Juan Carlos Rojas, podría dejar su cargo al finalizar el torneo.

Según el comunicador, el jerarca habría manifestado un cansancio y desgaste acumulado después de más de una década al frente del club, y su salida abriría un nuevo capítulo en la estructura deportiva del Saprissa.

Quesada aseguró que dentro del entorno morado ya se habla de una transición de liderazgo, la cual podría implicar cambios en la gerencia deportiva, el cuerpo técnico e incluso en la planificación del plantel para el próximo año.

De confirmarse esta información, la marcha de Rojas representaría la salida de una de las figuras más influyentes del Saprissa moderno, el dirigente que lideró la era del tricampeonato, la modernización del club y su estabilidad económica. Sin embargo, los últimos resultados han desgastado su relación con la afición, que empieza a exigir un nuevo rumbo.