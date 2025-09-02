Alajuelense no pudo ficharlo, le exigió una fortuna a Saprissa y ahora está sin club esperando ofertas

El mercado de fichajes en Costa Rica dejó varias sorpresas y movimientos inesperados, sobre todo en los dos equipos más grandes del país. Tanto Deportivo Saprissa como la Liga Deportiva Alajuelense buscaron reforzar su ataque con un delantero de experiencia internacional y recorrido en la Selección Nacional.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el futbolista continúa sin equipo, entrenando por su cuenta y a la espera de nuevas ofertas. Una situación que nadie esperaba al comienzo de este mercado.

¿Cuál es el futbolista que buscaron Alajuelense y Saprissa?

El delantero en cuestión es Mayron George, quien quedó libre tras su paso por el Beitar Jerusalén de Israel. A pesar de que su nombre sonó con fuerza en los pasillos de la “S” y en el Morera Soto, hoy se encuentra sin contrato y escuchando propuestas.

En Tibás fueron claros desde un inicio, el delantero le pidió una gran suma a Saprissa: “Es un jugador que me gusta, pero sus pretensiones no están al alcance nuestro. Él está acostumbrado a un perfil de salario que no podemos competir y por eso no es una de las opciones”, explicó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo morado.

Mayron George no tiene club actualmente. (Foto: La Nación)

Desde el bando rojinegro tampoco hubo suerte. “Es un nombre bien conocido por el fútbol costarricense”, reconoció Carlos Vela, directivo de la Liga, aunque finalmente el club decidió no avanzar con el fichaje.

Lo curioso es que, pese a estar en el radar de los dos clubes más poderosos del país, el atacante de 31 años sigue sin definir su futuro. El tiempo corre y el mercado se va cerrando, lo que incrementa la incertidumbre sobre cuál será el próximo destino de un futbolista que parecía tener todo para regresar a lo grande al balompié nacional.