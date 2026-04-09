El Club Sport Herediano estima finalizar su nuevo estadio en los próximos meses a corto plazo. La idea de la institución florense es jugar en el futuro Eladio Rosabal Cordero en agosto, fecha en la que iniciaría el Torneo Apertura 2026.

Mientras le faltan algunos detalles según informó su presidente Jafet Soto, este nuevo estadio le generó un costo de 45 millones de dólares al conjunto rojiamarillo. Cabe resaltar que el Team preveía gastar unos 30 millones en un principio.

El Rosabal Cordero entra en la etapa final. (Herediano)

Esta nueva casa de Herediano, que se financió por capital propio y también por un crédito bancario, tendrá capacidad para 12 mil personas. Casi menos de la mitad de lo que imaginaba el Deportivo Saprissa para construir una nueva Cueva.

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¿Cuánto le hubiese costado a Saprissa ampliar la capacidad y remodelar La Cueva?

En el medio Tigo Sports, dieron detalles de lo que fue un diseño que presentó el Ingeniero Adrián Rojas para remodelar el actual Ricardo Saprissa. Éste proyecto finalmente no se llevó a cabo por motivos económicos, ya que el Monstruo no estaba en condiciones de afrontar los gastos.

Según informaron en este canal, la obra hubiera tenido un costo alrededor de 40 millones de dólares. Lo más llamativo de este proyecto es que la Cueva hubiese ganado mayor capacidad para los aficionados.

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Actualmente, el Ricardo Saprissa tiene una capacidad para 23 mil aficionados. Este proyecto le llegó a Juan Carlos Rojas cinco años atrás, pero en dicho momento era imposible para la institución morada asumir la cifra mencionada.

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Datos claves

Jafet Soto confirmó que el nuevo estadio de Herediano costó 45 millones de dólares .

confirmó que el nuevo estadio de costó . El futuro recinto Eladio Rosabal Cordero proyecta su inauguración para agosto de 2026 .

proyecta su inauguración para . Saprissa descartó una remodelación de 40 millones de dólares para el Ricardo Saprissa.