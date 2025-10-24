Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

“Pocos pueden”: Jafet Soto despidió a Juan Carlos Rojas con un polémico dardo a Alajuelense que celebran en Saprissa

El presidente de Herediano no se olvidó de su par de Saprissa y lo despidió con un dardo contra Alajuelense.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El presidente rojiamarillo apuntó indirectamente a la Liga.
© Unafut - Prensa SaprissaEl presidente rojiamarillo apuntó indirectamente a la Liga.

Esta semana, el mundo del Deportivo Saprissa quedó consternado por el anuncio de Juan Carlos Rojas. El presidente de Horizonte Morado comunicó su salida al frente de la institución morada cuando culmine el Torneo Apertura 2025, ya que no cuenta con el tiempo y la dedicación suficiente para continuar.

El mandatario del Monstruo anunció que seguirá, más allá de diciembre, con un proyecto que comenzó desde finales del 2023. Rojas se dedicará de lleno a una empresa de capital privado que invierte en bienes raíces, energía y cuestiones comerciales.

Uno de los que se pronunció sobre su salida fue Jafet Soto como presidente del Club Sport Herediano. Este viernes, en la previa de un partido fundamental para el cuadro rojiamarillo, el mandamás del Team le dedicó unas palabras a Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas revela el plan a futuro que pone a Saprissa en un lugar que pocos esperaban: “Proyecto grande”

ver también

Juan Carlos Rojas revela el plan a futuro que pone a Saprissa en un lugar que pocos esperaban: “Proyecto grande”

Fiel a su estilo, Jafet Soto recurrió a un polémico dardo contra Alajuelense mientras se expresó sobre la salida del presidente morado: “Felicito a don Juan Carlos Rojas, son pocos los que pueden jactarse de ganar el montón de campeonatos que ganó en Saprissa“.

Tweet placeholder

¿Cuántos títulos ganó Juan Carlos Rojas como presidente de Saprissa?

Juan Carlos Rojas, bajo su presidencia en estos 14 años que estuvo, cosechó un total de 11 títulos nacionales y uno internacional. Ha sido el presidente, después de Ricardo Saprissa, que más trofeos consiguió.

Publicidad

Parte de esta declaración de Jafet Soto va dirigida a Alajuelense, y en especial a Joseph Joseph con quien tuvo varios cruces. Ninguno de los presidentes manudos pudo conseguir la cantidad de trofeos que levantó Rojas durante su mandato. El último de la Liga que más alzó fue Raúl Pinto entre 2010 y 2016 con cinco campeonatos nacionales.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Las víctimas de la gran limpieza que Jafet
Costa Rica

Las víctimas de la gran limpieza que Jafet

Jafet Soto tomó una decisión sobre Marcel
Costa Rica

Jafet Soto tomó una decisión sobre Marcel

Inteligencia Artificial predice si Herediano clasificará a las semifinales del Torneo Apertura
Costa Rica

Inteligencia Artificial predice si Herediano clasificará a las semifinales del Torneo Apertura

¿Quién es Dairon Reyes, el “Messi cubano” que fichó Comunicaciones?
Guatemala

¿Quién es Dairon Reyes, el “Messi cubano” que fichó Comunicaciones?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo