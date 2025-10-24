Esta semana, el mundo del Deportivo Saprissa quedó consternado por el anuncio de Juan Carlos Rojas. El presidente de Horizonte Morado comunicó su salida al frente de la institución morada cuando culmine el Torneo Apertura 2025, ya que no cuenta con el tiempo y la dedicación suficiente para continuar.

El mandatario del Monstruo anunció que seguirá, más allá de diciembre, con un proyecto que comenzó desde finales del 2023. Rojas se dedicará de lleno a una empresa de capital privado que invierte en bienes raíces, energía y cuestiones comerciales.

Uno de los que se pronunció sobre su salida fue Jafet Soto como presidente del Club Sport Herediano. Este viernes, en la previa de un partido fundamental para el cuadro rojiamarillo, el mandamás del Team le dedicó unas palabras a Juan Carlos Rojas.

Fiel a su estilo, Jafet Soto recurrió a un polémico dardo contra Alajuelense mientras se expresó sobre la salida del presidente morado: “Felicito a don Juan Carlos Rojas, son pocos los que pueden jactarse de ganar el montón de campeonatos que ganó en Saprissa“.

¿Cuántos títulos ganó Juan Carlos Rojas como presidente de Saprissa?

Juan Carlos Rojas, bajo su presidencia en estos 14 años que estuvo, cosechó un total de 11 títulos nacionales y uno internacional. Ha sido el presidente, después de Ricardo Saprissa, que más trofeos consiguió.

Parte de esta declaración de Jafet Soto va dirigida a Alajuelense, y en especial a Joseph Joseph con quien tuvo varios cruces. Ninguno de los presidentes manudos pudo conseguir la cantidad de trofeos que levantó Rojas durante su mandato. El último de la Liga que más alzó fue Raúl Pinto entre 2010 y 2016 con cinco campeonatos nacionales.