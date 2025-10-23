El Deportivo Saprissa quedó totalmente sorprendido por la salida de Juan Carlos Rojas. Nadie imaginaba que el presidente de Horizonte Morado definitivamente salga del club después de estar durante 14 años al frente. Lo hará en diciembre, cuando finalice el Torneo Apertura 2025.

Con su salida confirmada, Saprissa tendrá nuevo presidente en los próximos meses. Uno de los candidatos a tomar esta posición es Alan Kelso, un empresario con larga experiencia en diferentes proyectos de índole empresarial.

En medio de esta salida y con un presidente a confirmar, el Monstruo debe resolver una situación compleja. Tanto Mariano Torres como David Guzmán terminan sus contratos en el mes de diciembre. El que definirá el futuro de ambos será Erick Lonnis, quien tiene una decisión encaminada.

ver también David Guzmán necesitó solamente tres palabras para describir su sentimiento por Juan Carlos Rojas tras su salida de Saprissa

La decisión de Saprissa que define el futuro de Mariano Torres y David Guzmán

Según pudo confirmar el periodista Anthony Porras en el programa Teléfono Rojo, los referentes morados continuarán en el club. “Están encaminados“, aseguró el periodista sobre las conversaciones de Saprissa acerca del futuro de Torres y Guzmán.

Además, confesó que ambos futbolistas continuarán con el mismo salario: “Mariano es un dios para el saprissismo, pero se lleva una tajada muy fuerte del presupuesto. Guzmán es un figurón y gana mucho dinero. Los van a renovar, pero (los aficionados) van a seguir con la bronca del presupuesto. Están encaminados. Nada (sobre rebajas), ganan lo mismo“.

ver también Todo Saprissa sorprendido con la noticia sobre Erick Lonnis que impacta en el futuro de Mariano Torres: “No sería lo mejor”

Todavía no está confirmado por cuánto tiempo renovarán sus contratos, pero es prácticamente un hecho que continuarán en el equipo. Mariano Torres pasará más de 10 años al frente del Monstruo Morado tras su llegada en 2016. Guzmán ya suma casi 14 años en el primer equipo (en dos etapas).

Publicidad