Este domingo 26 de octubre, el Deportivo Saprissa volverá a tener acción en La Cueva después de lo que fue una dura derrota en el clásico nacional contra la Liga Deportiva Alajuelense. La S recibe a Puntarenas FC, uno de los equipos que necesita sumar para no alejarse de la fase final.

Por la jornada 14 de la Liga Promérica de Costa Rica, el equipo que comanda técnicamente Vladimir Quesada buscará ganar para seguir con posibilidades de quedarse con el primer lugar. Están a sólo un punto de Alajuelense, que cuenta con un partido menos aún.

¿Cuándo y a qué hora juegan Saprissa vs. Puntarenas FC en la Liga Promérica 2025?

El encuentro entre morados y porteños se disputará este domingo 26 de octubre. En el Ricardo Saprissa, el juego del campeonato nacional comenzará a las 11 a.m.

ver también Tiene 17 años, mide 2 metros y el Piojo Herrera lo sigue de cerca: Matías Cordero, la joya de Saprissa que entusiasma a Vladimir Quesada

¿Cómo ver EN VIVO Saprissa vs. Puntarenas por la Liga Promérica de Costa Rica?

El partido de Saprissa y Puntarenas se podrá seguir en Costa Rica a través de la pantalla de FUTV como única posibilidad.

¿Cómo llega Saprissa?

El cuadro que comanda Vladimir Quesada llega golpeado a este partido, aunque con la mentalidad de que están en los puestos de arriba. A pesar de la dura derrota con Alajuelense en el clásico por 2-0, se mantienen en la lucha por el primer lugar.

ver también Top mundial: Saprissa llega a Europa y recibe el reconocimiento que lo pone en la cima de Centroamérica

¿Cómo llega Puntarenas?

A diferencia de Saprissa que logró tres triunfos en los últimos cuatro encuentros, los dirigidos por César Alpízar vienen de igualar en cuatro juegos de manera consecutiva. Llegan en la sexta posición con 16 puntos. Están a cuatro de Cartaginés, quien hoy clasifica como cuarto a la etapa final.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es el árbitro que estará en el Saprissa vs. Puntarenas?

El encargado de impartir justicia será Josué Ugalde, quien ya estuvo en La Cueva en la temporada pasada en el partido entre Saprissa y Puntarenas. Ese día, los del Puerto se impusieron por 3-2 y silenciaron la casa morada.

ver también “Pocos pueden”: Jafet Soto despidió a Juan Carlos Rojas con un polémico dardo a Alajuelense que celebran en Saprissa

¿Cómo salieron las últimas cinco veces que se cruzaron Saprissa y Puntarenas?

Puntarenas 3-1 Saprissa – Torneo Apertura 2025

3-1 Saprissa – Torneo Apertura 2025 Puntarenas 1-2 Saprissa – Torneo Clausura 2025

– Torneo Clausura 2025 Saprissa 0-0 Puntarenas – Torneo Clausura 2025

Saprissa 2-3 Puntarenas – Torneo Apertura 2024

– Torneo Apertura 2024 Puntarenas 2-3 Saprissa – Torneo Apertura 2024