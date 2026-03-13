Fedefútbol hace un sorpresivo anuncio a días de la llegada del Bocha Batista: “Bienvenidos”

La Federación Costarricense de Fútbol sorprendió a los aficionados con un anuncio inesperado en sus plataformas digitales justo en un momento clave para el fútbol tico. A pocos días de la llegada de Fernando “Bocha” Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, la Fedefútbol comunicó un cambio importante en su estrategia de comunicación digital.

El anuncio que realizó la Federación

El anuncio apareció en redes sociales y marca una reorganización en la manera en que la Federación difundirá la información relacionada con el fútbol de Costa Rica.

La institución explicó que la cuenta oficial de la Federación pasará a tener un rol diferente, enfocado principalmente en los asuntos institucionales, mientras que el perfil @fedefutbolcrc continuará siendo el canal exclusivo para todo lo relacionado con las selecciones nacionales.

En la publicación, la Federación presentó oficialmente esta nueva etapa con un mensaje dirigido a los seguidores del fútbol tico. “Bienvenidos a la cuenta oficial de la Federación Costarricense de Fútbol. En este espacio encontrarás toda la información relevante y de interés relacionado directamente a la FCRF”, señaló el comunicado que comenzó a circular entre los aficionados.

El anuncio de la FCRF. (Foto: Instagram)

Además, la entidad detalló que el perfil @fedefutbolcrc seguirá funcionando como el principal punto de contacto para conocer noticias, convocatorias, resultados y todo lo vinculado con las diferentes selecciones nacionales de Costa Rica. De esta forma, el organismo busca ordenar la comunicación digital y separar claramente los contenidos institucionales de los deportivos.

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Desde la Federación también explicaron el objetivo detrás de esta decisión. Según indicaron, la intención es “visibilizar de mejor manera todo el acontecer institucional de la FCRF y dar un espacio único a nuestras selecciones”. En otras palabras, se trata de una estrategia para fortalecer la identidad de cada plataforma y facilitar que los aficionados encuentren la información que buscan de forma más directa.

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El movimiento llega en un momento particularmente sensible para el fútbol costarricense, ya que el proceso de Fernando “Bocha” Batista al frente de la selección está a punto de comenzar. Con la expectativa que genera la llegada del técnico argentino, la Fedefútbol decidió aprovechar el contexto para reorganizar su presencia digital y lanzar este mensaje de bienvenida que marca el inicio de una nueva etapa en la comunicación del organismo rector del fútbol en Costa Rica.

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Datos Claves

La Fedefútbol anunció una reorganización de su estrategia de comunicación en plataformas digitales.

anunció una reorganización de su estrategia de comunicación en plataformas digitales. El perfil @fedefutbolcrc será el canal exclusivo para noticias de las selecciones nacionales.

será el canal exclusivo para noticias de las selecciones nacionales. El cambio coincide con la llegada del argentino Fernando “Bocha” Batista como nuevo entrenador.