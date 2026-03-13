Saprissa recibe el revés que la afición no esperaba antes del duelo contra Cartaginés: “Prevención y sanción”

El Deportivo Saprissa recibió una noticia inesperada a pocas horas de uno de los partidos más intensos de la jornada en la Liga Promerica. El Club Sport Cartaginés tomó una decisión que impacta directamente a la afición morada antes del duelo programado para este domingo a las 11:00 a. m. en el estadio José Rafael “Fello” Meza, escenario del enfrentamiento correspondiente a la fecha 12 del Torneo de Clausura 2026.

¿Cuál es la noticia que sorprende a Saprissa?

A través de un comunicado oficial, la institución brumosa confirmó que la barra organizada de Saprissa no podrá ingresar al estadio para este compromiso. La medida apunta específicamente a la Ultra Morada, uno de los grupos más representativos de la hinchada tibaseña, que suele acompañar al equipo en cada visita importante dentro del fútbol costarricense.

El anuncio fue claro y se basa en la legislación vigente en el país. “El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego ante el Deportivo Saprissa de la Liga Promerica no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145)”, detalló el club en su comunicado oficial.

Además de cerrar la puerta a la barra visitante, Cartaginés dejó claro que el control en los accesos será riguroso durante el partido. El club blanquiazul anunció que aplicará estrictamente el derecho de admisión y que se mantendrá una vigilancia especial sobre los aficionados que ingresen al recinto para evitar la presencia de grupos organizados que intenten acceder de manera encubierta.

El comunicado que compartió Cartaginés. (Foto: X)

En ese sentido, la institución fue enfática al advertir que cualquier intento de ingreso por parte de barras organizadas podría terminar en la negativa de acceso al estadio. “Nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y en caso de identificar algún grupo organizado podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas”, señaló el club cartaginés.

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La decisión llega justo antes de un partido clave en la pelea por la clasificación del Torneo de Clausura 2026. Saprissa llega ubicado en el segundo lugar de la tabla con 21 puntos, mientras Cartaginés aparece inmediatamente detrás con 20 unidades. Ambos persiguen al líder Herediano, que encabeza la clasificación con 22 puntos, por lo que el duelo en el Fello Meza promete ser uno de los más calientes de la jornada incluso antes de que ruede la pelota.

Datos Claves

El Club Sport Cartaginés prohibió el ingreso de la barra Ultra Morada al estadio.

prohibió el ingreso de la barra al estadio. La medida se aplicará este domingo a las 11:00 a. m. en el Fello Meza .

en el . El club brumoso fundamentó la decisión en la Ley 9145 contra la violencia deportiva.