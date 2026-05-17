“Tendría un programilla”: Jafet Soto le tiró sin piedad a Erick Lonnis tras ganar la 32 con Herediano ante Saprissa

Jafet Soto no tuvo piedad y habló sin filtros tras ganar la 32 con Herediano ante Saprissa. Descubre lo que dijo el presidente rojiamarillo.

Herediano cerró el Clausura 2026 con autoridad y volvió a tocar la gloria en el fútbol nacional. El conjunto florense se proclamó campeón por 32.ª vez tras vencer 2-0 a Saprissa en casa, resultado que le permitió imponerse con un marcador global de 3-2 en una final cargada de intensidad y rivalidad.

En medio de la celebración, el presidente rojiamarillo, Jafet Soto, aprovechó el momento para lanzar un fuerte mensaje que no pasó desapercibido.

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Así le tiró Jafet Soto sin piedad a Erick Lonnis

Aunque no mencionó nombres directamente, las palabras de Jafet Soto fueron interpretadas como una indirecta hacia un programa deportivo que, según el contexto, podría tratarse de “Deporte+”, espacio conducido por Erick Lonnis, director del comité técnico y gerente deportivo en Saprissa, transmitido los domingos por Canal 7.

“Como dirigente y como entrenador he ganado lo que me da la gana. Dios libre que hubiese jugado fútbol. Así tendría un programilla de las 8 de la mañana todos los domingos“, compartió Jafet Soto tras ganar la 32 con Herediano ante Saprissa.

“Yo me quedé callado porque sabía el trabajo que se estaba haciendo desde mi punto de vista deportivo, aunque algunos dicen que no jugué. Algunos dicen que no jugué nunca y no hice nada como jugador“, aseveró Jafet Soto.

¿Cómo quedó la tabla histórica de títulos en Costa Rica tras la corona 32 de Herediano?

Con la obtención de su título número 32, Herediano recuperó el segundo lugar entre los clubes más ganadores del fútbol costarricense, superando nuevamente a Alajuelense, que se mantiene con 31 campeonatos nacionales.

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En la cima continúa Saprissa con 40 títulos, consolidándose como el equipo más laureado del país.

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