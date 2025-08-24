Sorprendió a todo Saprissa: Vladimir Quesada necesitó solo tres palabras para diferenciarse de Wanchope y su cuerpo técnico

Vladimir Quesada arrancó con fuerza su nueva etapa al frente del Deportivo Saprissa, dejando una primera impresión positiva con la goleada 4-0 sobre Sporting en casa.

Este resultado no solo le permitió sumar confianza en el arranque, sino también marcar un contraste inmediato con la etapa anterior de Paulo Wanchope, sin embargo, hubo una diferencia que muy pocos esperaban.

Vladimir Quesada necesitó solo tres palabras para diferenciarse de Wanchope y su cuerpo técnico

Según la información revelada por el periodista Juan Carlos Agüero, en el Saprissa existía un fuerte malestar dentro del plantel por la manera de trabajar del preparador físico Carlos Villalobos.

Los futbolistas sentían que las exigencias eran excesivas y que el ritmo de entrenamientos los tenía literalmente “reventados”, lo que generó incomodidad y tensiones en el camerino morado.

Más allá del marcador, Quesada se diferenció rápidamente con un mensaje claro que resumió en apenas tres palabras, suficiente para distanciarse del ciclo previo sobre las maneras de trabajar del preparador físico Carlos Villalobos.

Vladimir Quesada dejó claro que su metodología en Saprissa no pasa por imponer cargas extremas, sino por un trabajo sencillo y equilibrado tanto dentro como fuera de la cancha. El técnico explicó que entiende perfectamente lo que sienten los jugadores al vestir la camiseta morada porque él también tuvo la oportunidad de defender esos colores

“No somos superexigentes“, fueron las tres palabras de Quesada para comenzar a diferenciarse”. Creo que trabajamos de una manera sencilla dentro y fuera de la cancha y entendemos porque en algún momento se nos dio la oportunidad de defender estos colores sobre el terreno de juego, lo que puede sentir un jugador del Saprissa“, comentó el DT del Saprissa.

Vladimir Quesada – Saprissa

“Hablamos un poco de estas cosas y para nosotros es importantísimo ver la actitud, igual el comportamiento que tuvieron los jugadores sobre el terreno de juego ”, finalizó Vladimir Quesada esperando ahora su próximo duelo en Saprissa.

