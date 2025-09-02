Sonó en Saprissa, no lo ficharon y un ídolo de Alajuelense le abrió una puerta: “Decisión tomada”

El banquillo de San Carlos volvió a moverse después de la derrota sufrida ante Pérez Zeledón. Geiner Segura dejó de ser el técnico norteño y, de inmediato, comenzaron a sonar varios candidatos para ocupar su lugar.

Entre ellos apareció un nombre fuerte: Luis Marín, histórico jugador y referente de la Liga Deportiva Alajuelense, quien estuvo muy cerca de asumir el reto. Durante varias horas la negociación parecía encaminada, pero hubo un cambio de último momento.

Marín sorprendió a todos al rechazar la propuesta de los Toros del Norte. El exseleccionado nacional aceptó finalmente la oferta del Inter Fútbol Asociación de El Salvador, donde continuará su carrera como entrenador.

El plan B de San Carlos: Paté Centeno

Con Marín descartado, la dirigencia de San Carlos viró rápidamente hacia otra alternativa conocida en el fútbol costarricense: Walter Centeno. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, la llegada del exmediocampista es una “decisión tomada” y su arribo al club norteño sería cuestión de horas.

Paté Centeno será nuevo DT de San Carlos. (Foto: Tigo Sports)

Centeno tendrá la misión de enderezar el rumbo de un equipo que no logra consolidarse en el torneo local y que busca un golpe de efecto con la experiencia del exjugador de la Selección.

El recuerdo de Saprissa

El nombre de Paté Centeno sono en Saprissa hace algunos meses, junto a dos más, cuando el club tomó la decisión de destituir a Paulo Wanchope. En aquel momento, la dirigencia morada analizó la posibilidad de darle una nueva oportunidad en el banquillo tibaseño, aunque finalmente la elección recayó en Vladimir Quesada.

Hoy, con San Carlos abriéndole la puerta, el exvolante creativo tendrá la chance de volver a dirigir en la primera división del fútbol nacional y demostrar que aún puede dejar huella como estratega.