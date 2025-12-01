Es tendencia:
Cambio de último momento: Saprissa sufre una modificación inesperada que altera los planes de Vladimir Quesada

Antes del último partido de la fase regular del Apertura 2025, Saprissa sufre un cambio que no estaba en los planes de nadie.

Por Pablo Rocca

Cambio sorpresivo para Saprissa. (Foto: Saprissa)

El Deportivo Saprissa recibió una noticia inesperada en plena recta final del Apertura 2025. A solo días de cerrar la fase regular y mientras pelea por asegurar la mejor posición posible, el club morado fue sorprendido con un cambio de programación para su último partido ante Sporting FC.

El duelo estaba originalmente pactado para el sábado 6 de diciembre a las 8 p. m. en el estadio Ernesto Rohrmoser. Sin embargo, este lunes el conjunto albinegro anunció una modificación que obliga a Saprissa a ajustar su planificación.

¿Cuándo se jugará el partido entre Saprissa y Sporting?

La dirigencia de Sporting confirmó que el compromiso se disputará un día antes, es decir, el viernes 5 de diciembre, a las 7 p. m., en el mismo escenario de Pavas.

La decisión altera la preparación del cuadro tibaseño, que llega a la última fecha ubicado en el segundo lugar con 33 puntos, con el segundo puesto asegurado. Por su parte, Sporting, ya sin aspiraciones, ocupa la octava casilla con 15 unidades y buscará cerrar el torneo con una alegría frente a su afición.

El cambio obliga a Saprissa a reorganizar cargas, sesiones de entrenamiento y estrategia en un momento crítico, cuando cada detalle puede inclinar la balanza en la recta final.

La mesa está servida: un cierre adelantado, un rival sin presión y un Saprissa que necesita llegar fino a la etapa decisiva del campeonato. El viernes, el Rohrmoser será testigo.

