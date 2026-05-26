Decisión tomada: Motagua hace oficial la noticia sobre el futuro de Giancarlo Sacaza y así lo anunció

Motagua ya adelanta lo que va a pasar con el joven defensor que fue una pieza fundamental para conseguir la 20.

El gran momento que vive el joven defensor Giancarlos Sacaza no ha pasado desapercibido para nadie. A sus 22 años, no solo se consolidó como una pieza clave en la defensa del Motagua para levantar la copa número 20 del club, sino que también cumplió el sueño de debutar con la Selección de Honduras. Como era de esperarse, su gran nivel levantó rumores sobre un posible fichaje en el extranjero para el próximo torneo.

Sin embargo, el director técnico de las Águilas, el estratega gallego Javier López, decidió romper el silencio y ponerle un freno a las especulaciones durante una entrevista en el programa ‘Las Dueñas del Balón’, asegurando que el futuro inmediato del zaguero sigue estando en el equipo azul.

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Javier López confirma el futuro de Sacaza

Para el entrenador del Motagua, apurar la salida de Sacaza podría ser contraproducente. López fue muy claro al explicar que el jugador necesita madurar un poco más antes de dar el gran salto internacional.

“Sinceramente no creo que salga en este mercado, yo creo que hay que consolidarlo aquí. Yo creo que para poder salir se tiene que consolidar en la selección, se tiene que consolidar en Motagua. Dio un paso importante, que es formar parte de un equipo que sale campeón y ser protagónico, pero yo creo que es pronto para que él salga”, compartió el técnico.

López confía plenamente en las condiciones del defensor, pero insistió en que el tiempo ideal para buscar una transferencia aún no ha llegado:

“Yo creo que ahora lo tenemos que preparar por lo menos seis, doce meses más. Seguro va a salir, primero Dios, si no tiene ninguna lesión, pero no ahora, no en este mercado”, aseguró.

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El técnico dejó claro que su meta es pulir los detalles que le faltan a Sacaza para que, cuando emigre, lo haga con todas las armas necesarias para triunfar. El trabajo con el futbolista de 22 años se enfocará en su físico y su técnica.

“En el caso de Sacaza, hay que construir su estructura muscular, corporal. Hay que aprovechar que es espigado, hacerlo mucho más fuerte, mucho más potente. A nivel técnico ha mejorado muchísimo su relación con el balón, pero también hay que seguirlo. A nivel táctico ha mejorado una barbaridad. Es un gran jugador, pero creo que aún tiene mucho margen de mejora”.

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Aunque en el fútbol de estufa nada está escrito y una oferta económica irresistible de última hora podría hacer que la directiva del Motagua cambie de opinión, la realidad es queel equipo necesita a Sacaza.

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Con la reciente noticia de que el defensor Luis Vega tendrá que pasar por el quirófano debido a una lesión de rodilla, la continuidad de Giancarlos en la zaga central se vuelve más urgente que nunca para las aspiraciones del Ciclón. Por ahora, la afición motagüense puede respirar tranquila: hay Sacaza para rato en el Nido.