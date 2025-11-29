Este viernes, Uruguay de Coronado comunicó de manera oficial la contratación de Marvin Angulo como nuevo fichaje. El mediocampista ofensivo llega para jugar el Clausura 2026, dejar atrás la Segunda División y lograr el tan esperado ascenso a la Liga Promérica.

El equipo lechero descendió en el Torneo de Verano 2016 tras terminar último en la tabla acumulada. Desde ese entonces, los Coronadeños no han podido regresar a la máxima categoría de Costa Rica.

La imagen con la que presentaron a Marvin Angulo.

Por eso, decidieron contratar a Marvin Angulo y a otras figuras de gran experiencia. Después de conocerse su fichaje, el ex Deportivo Saprissa fue entrevistado y le consultaron sobre el recuerdo que guarda de la afición morada.

Marvin Angulo no se olvida de Saprissa tras fichar por el Uruguay de Coronado

Con apenas tres palabras, volvió a enamorar a la afición saprissista. “Me llenó muchísimo“, describió Angulo sobre el día en el que los aficionados corearon su nombre en la presentación del nuevo uniforme y ante la mirada de Juan Carlos Rojas.

“Me siento muy agradecido por el apoyo que me han dado hasta el momento. Creo que más allá del deseo de volver a Saprissa, que al final no se dio, ese respaldo que me dan los aficionados, cuando la gente le coreaba mi nombre a Juan Carlos Rojas, nunca lo había visto en realidad. Eso me llenó muchísimo, saber que mi paso por Saprissa fue muy bueno“, confesó en diálogo con La Teja.

Además, hizo mención al juego que tendrá Saprissa este fin de semana ante Liberia y expresó que le gustaría que se dé un empate: “Me gustaría que el partido cierre con un empate, para que clasifiquen las dos. Estuve en Saprissa muchos años, y el sentimiento que tengo hacia el club es casi imborrable. En Liberia también viví muy buenos momentos“.