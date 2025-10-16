Este miércoles, el Club Sport Cartaginés igualó por 1-1 frente a Guadalupe y dejó escapar una buena oportunidad para acercarse al líder Saprissa. Los de Andrés Carevic comenzaron ganando en la primera parte, pero en la etapa final sufrieron el gol que iba a desatar un fuerte cruce más tarde.

Una vez que concluyó el encuentro, Johan Venegas y Kevin Briceño se dijeron de todo y hasta tuvieron que ser separados por sus compañeros. La discusión fue tan caliente que estuvieron cerca de irse a los golpes, por eso el resto del plantel reaccionó en el terreno de juego.

El tenso momento en el que los jugadores discutieron.

En zona mixta y con la cabeza fría, Venegas fue quien decidió aclarar esta situación y confesó, para sorpresa de muchos, que resulta algo positivo que sucedan este tipo de episodios.

“Soy del pensar de que cuando hay un mal resultado y no sucede nada es un equipo sin sangre, sin actitud. Entonces creo que es bueno, yo que he estado en equipos campeones estas cosas suceden, ahora se lo dije a Kevin, es bueno que ocurran, si no pasara nada, ahí sí habría que estar preocupado”, reveló el goleador.

Sin embargo, el delantero explicó que todo quedó en buenos términos con el portero: “Kevin y yo hemos compartido camerinos. Estas son oportunidades que se presentan para decirnos las cosas de frente. Hace un rato estuvimos hablando en el camerino él y yo de esto, compartimos criterios“.

¿Qué piensa Andrés Carevic del cruce entre Kevin Briceño y Johan Venegas?

Andrés Carevic también se mostró de acuerdo con Johan Venegas y consideró que se debe hablar en un tono fuerte: “No hay que llegar a los golpes, yo estoy de acuerdo que se hable fuerte. Yo soy la cabeza del grupo, pero cuando tengo que hablar fuerte, lo hago. Más en un partido como hoy, donde la problemática del equipo fue la actitud“.