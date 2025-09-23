Mientras Saprissa agudizó su crisis por el pago de su fichaje, Jimmy Marín recibe una de las mejores noticias de su carrera

El nombre de Jimmy Marín ha estado ligado en los últimos años a uno de los episodios financieros más tensos para el Deportivo Saprissa. Su fichaje, que en su momento ilusionó a la afición morada, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para la institución, al punto de desatar una larga disputa económica.

Recordemos que el club tibaseño debió afrontar una deuda importante, con el fallo de TAS en su contra, por los derechos del jugador, un pago que complicó sus finanzas y que incluso se convirtió en motivo de controversia entre dirigentes y aficionados. En medio de esa crisis administrativa, el talento de Marín quedó marcado como un lujo que costó mucho más de lo previsto y que pesó en las cuentas del equipo.

Pero mientras Saprissa sufrió con el desembolso, el destino de Marín tomó un giro muy distinto. Hoy, lejos de Costa Rica y consolidado en el extranjero, el futbolista vive uno de los mejores momentos de su carrera.

¿Cuál es la gran noticia que recibió Jimmy Marín?

Desde su llegada al Krylya Sovetov Samara de Rusia, su cotización en el mercado internacional no ha hecho más que subir. Según el sitio especializado Transfermarkt, el costarricense pasó de estar valorado en 600 mil euros a 800 mil, un aumento que confirma su buen presente y lo coloca entre los legionarios ticos con mayor proyección.

En lo que va de la temporada, Marín ya suma 12 partidos disputados y un gol anotado, adaptándose con éxito al exigente fútbol ruso. Su rendimiento lo ha mantenido como pieza regular en la alineación y empieza a consolidar un nombre que gana peso en Europa.

Así, mientras Saprissa todavía recuerda los aprietos financieros que provocó su fichaje, Jimmy Marín celebra uno de los ascensos más importantes en su carrera: el de su propio valor, reflejo del crecimiento futbolístico que atraviesa en este momento.