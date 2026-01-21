Es tendencia:
Se acerca a Saprissa: Javon East manda el mensaje que enloquece a la afición

En un momento bastante complicado para el Saprissa, Javon East apareció con un mensaje que trae increíbles recuerdos.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Javon East manda un mensaje que le llega al Saprissa
© SaprissaJavon East manda un mensaje que le llega al Saprissa

El nombre de Javon East siempre será recordado de manera especial en el Deportivo Saprissa. No solamente por el cariño que tiene genuinamente el jugador con la afición, a esto se le suma los más de 50 goles con la camiseta morada y los títulos obtenidos.

Con el momento gris que está atravesando el Saprissa cualquier souvenir con Javon East despertará emociones, ya que ahora mismo goles es algo que no está sobrando bajo el mando de Vladimir Quesada.

Javon East tuvo este gesto que emocionó a la afición del Saprissa

Javon East tuvo un detalle especial que tocó el sentimiento de la afición morada, al recordar su etapa junto a Luis Paradela en el Saprissa.

A través de sus redes sociales, East compartió un mensaje cargado de cariño para felicitarlo por su cumpleaños.

Esto acompañado de una imagen celebrando un gol juntos, evocando aquellos tiempos en los que su sociedad en ataque era sinónimo de festejos constantes y dejó una huella imborrable en Tibás.

Javon East felicitando a Luis Paradela por su cumpleaños en sus redes

Javon East felicitando a Luis Paradela por su cumpleaños en sus redes

Javon East no se detiene

En la actualidad, Javon East atraviesa un buen momento en el fútbol israelí, donde se ha consolidado como una pieza importante del Hapoel Haifa.

Ya en la temporada 2025/26 registra 19 partidos disputados, con un aporte de 9 goles y 3 asistencias.

