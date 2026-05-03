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Clausura 2026

Liberia 1-0 Saprissa EN VIVO: Arévalo marca el primero | minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Costa Rica

Seguí el minuto a minuto del primer partido entre Liberia y Saprissa por las semifinales del Clausura 2026.

Así fue el 1-0 de Liberia contra Saprissa

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Segundo gol para Thobías Arévalo

El mediocampista paraguayo anota su segundo gol con la camiseta de Liberia. El anterior fue en la jornada 17 para darle la clasificación a los pamperos contra Sporting. El de los goles importantes.

8'| ¡¡¡GOLLLLL DE LIBERIA!!!!

Mal despeje de Gerald Taylor. Asistencia de Alonso Hernández para que Thobías Arévalo anote el 1-0 y le da la ventaja a los liberianos.

0' | INICIA EL PARTIDO

Keylor Herrera pita y ya está en juego la semifinal de ida.

La Ultra Morada no asistió al partido por decisión de Liberia

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¿Cómo llega Liberia?

El conjunto de Saturnino Cardozo suma ocho triunfos al hilo. La última derrota en el Clausura 2026 fue el pasado 22 de febrero contra Cartaginés en la jornada 8. En el medio, fueron eliminados por Saprissa de las semifinales del Torneo de Copa.

¿Cómo llega Saprissa?

El Monstruo no pierde justamente desde la jornada 15 contra Liberia. Desde ese momento, fue campeón del Torneo de Copa y acumuló siete de nueve puntos en el campeonato nacional.

Keylor Herrera, el árbitro de la semifinal de ida

El árbitro principal también dirigió el último Saprissa-Liberia que ganaron los pamperos en La Cueva.

12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán

Hernán Medford con varios cambios en todas las líneas

Ante las diversas bajas, el DT de Saprissa pondrá a Gerald Taylor como defensor central. Ricardo Blanco se ubica como lateral, mientras que Orlando Sinclair va de 10 en el lugar de Mariano Torres. También vuelve Gerson Torres ante la lesión de Paradela.

Alineaciones confirmadas

Liberia y Saprissa confirman los equipos para el partido de ida.

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Bienvenidos al minuto a minuto

Se juega la segunda semifinal. Desde las 4:00 pm, Liberia y Saprissa se miden por el duelo de ida.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Arévalo festeja el 1-0 ante Saprissa.
© AD LiberiaArévalo festeja el 1-0 ante Saprissa.

Este domingo, el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa jugarán la semifinal de ida en el Edgardo Baltodano Briceño. El equipo pampero recibe al Monstruo con el objetivo de estirar su racha de ocho victorias consecutivas en el Torneo Clausura 2026.

Los dirigidos por Saturnino Cardozo llegan de la mejor manera. Fueron los mejores de la segunda vuelta con un triunfo incluido en La Cueva por 2-1. Esta fue la primera derrota de Hernán Medford desde su vuelta a Saprissa, por lo que intentará tomarse revancha.

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Saprissa, por su parte, terminó en el segundo puesto y acumula un invicto de tres victorias y un empate sumando la final del Torneo de Copa. Buscará volver a una final después de lo que fue la final del Apertura 2025, donde fue derrotado por el todavía campeón Alajuelense.

En la otra semifinal, que se jugó este sábado en el Fello Meza, Herediano le ganó a Cartaginés por 1-0 y definirá la vuelta en el Carlos Alvarado el próximo sábado 9 de mayo.

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