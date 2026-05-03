Liberia 1-0 Saprissa EN VIVO: Arévalo marca el primero | minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Costa Rica

Este domingo, el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa jugarán la semifinal de ida en el Edgardo Baltodano Briceño. El equipo pampero recibe al Monstruo con el objetivo de estirar su racha de ocho victorias consecutivas en el Torneo Clausura 2026.
Los dirigidos por Saturnino Cardozo llegan de la mejor manera. Fueron los mejores de la segunda vuelta con un triunfo incluido en La Cueva por 2-1. Esta fue la primera derrota de Hernán Medford desde su vuelta a Saprissa, por lo que intentará tomarse revancha.
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Saprissa, por su parte, terminó en el segundo puesto y acumula un invicto de tres victorias y un empate sumando la final del Torneo de Copa. Buscará volver a una final después de lo que fue la final del Apertura 2025, donde fue derrotado por el todavía campeón Alajuelense.
En la otra semifinal, que se jugó este sábado en el Fello Meza, Herediano le ganó a Cartaginés por 1-0 y definirá la vuelta en el Carlos Alvarado el próximo sábado 9 de mayo.