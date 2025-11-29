Alajuelense vs. Cartaginés ¿A qué hora y dónde ver el partido que puede amargar a Saprissa? Liga Promerica Costa Rica 2025

Alajuelense y Cartaginés se enfrentarán por la el Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica. Si bien ambos equipos ya están clasificados a la próxima ronda, el resultado del juego podría darle el liderato general a la Liga e impedir su archirrival, Saprissa, clasifique directo a la Gran Final.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos que no puede dejar de conocer para seguir al detalle este apasionante partido. A continuación, cómo llega cada equipo, que necesitan que suceda, y la transmisión oficial.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alajuelense y Cartaginés por la Liga Promérica 2025?

Alajuelense y Cartaginés jugarán el domingo 30 de noviembre a las 11:00 horas de Costa Rica (13:00 ET de Estados Unidos) en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich por la jornada 17.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Cartaginés por la Liga Promérica 2025?

El partido entre Alajuelense y Cartaginés podrá observarse a través de la pantalla de FUTV para toda Costa Rica.

ver también "Estamos en evaluación": Machillo Ramírez planta la duda que todos en Alajuelense tienen para la Copa Centroamericana

¿Cómo llega Alajuelense?

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez lidera el Torneo Apertura 2025 con 34 puntos cosechados en dieciséis partidos disputados. Sumó cuatro victorias en sus últimos cinco juegos y mantiene una distancia de 4 unidades para con Saprissa, el escolta. Viene de empatar 1-1 con Xelajú MC en la final de ida de la Copa Centroamericana.

Alajuelense puede dejar a Saprissa fuera de la Gran Final… al menos por ahora

En el hipotético caso de que los Manudos logren imponerse a Cartaginés en el partido del domingo, mantendrán una distancia inalcanzable para con Saprissa, por lo que nadie podrá hacer peligrar su puesto de líder en la tabla. Inclusive si

De todas maneras, La S está clasificada a la etapa de semifinales y podría llegar a la Gran Final por ese mismo medio, una vez que concrete los triunfos respectivos.

¿Cómo llega Cartaginés?

Los dirigidos por Andrés Carevic están terceros en la tabla de posiciones, con 27 puntos. Ya consiguió su clasificación a la etapa de las semifinales y también a la Copa de Campeones de la Concacaf, tras ganarle el repechaje a Motagua. Desde entonces venció 2-1 a San Carlos, empató 0-0 con la Liga y derrotó 3-1 a Pérez Zeledón.