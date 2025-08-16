Saprissa vs. Liberia: ¿a qué hora y dónde ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Deportivo Saprissa y Liberia se verán las caras por la cuarta jornada del Apertura 2025. Será un enfrentamiento entre un equipo que viene muy golpeado del último encuentro, contra la gran sorpresa de este inicio de temporada.

Los dirigidos por Paulo Wanchope cayeron por goleada en la pasada fecha y necesitan ganar para levantarse. El rendimiento no viene siendo el mejor y será importante para ellos volverse fuertes en condición de local.

Los Pamperos comenzaron de la mejor manera esta temporada e intentarán seguir por esta vía contra un rival de alto fuste. No será sencillo, pero ya saben lo que es vencer a un grande del fútbol costarricense.

¿Cuándo juegan Saprissa y Liberia, Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica?

Saprissa y Liberia jugarán su partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Costa Rica. Se jugará en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, a partir de las 18.00 horas de Centroamérica, las 19.00 horas de Panamá y las 20.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver Saprissa vs. Liberia, Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica?

El partido protagonizado por Saprissa y Liberia, por la Liga Promérica en su edición 2025, podrá verse en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa había tenido un buen arranque de temporada con victorias tanto por Apertura 2025 como en la Copa Centroamericana. A los dirigidos por Paulo Wanchope los golpeó mucho caer por goleada ante Cartaginés. Esta derrota expuso los malos rendimientos y hasta puso en la cornisa al entrenador. Necesitarán una victoria en este encuentro para salir de esta mini crisis.

¿Cómo llega Liberia?

Liberia es una de las sorpresas de esta temporada. Los Pamperos vencieron a Cartaginés en el debut, empataron contra Pérez Zeledón y, luego, le ganaron a San Carlos 2-0 de visitante. Esto hace que lleguen como líderes en solitario y que pongan una presión extra a los morados.