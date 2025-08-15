“No tenemos que hablar”: Jefferson Brenes toma una extraña postura dentro del vestuario de Saprissa

En el Deportivo Saprissa, los últimos resultados han dejado un sabor amargo. Tras cinco partidos disputados en el arranque de la temporada, tres por el torneo nacional y dos por la Copa Centroamericana de Concacaf, el equipo acumula actuaciones irregulares y una derrota reciente ante Cartaginés que encendió las alarmas.

En medio de ese panorama, Jefferson Brenes, uno de los volantes del plantel, rompió el silencio para hablar de su presente y de lo que espera para las próximas jornadas.

A pesar de las críticas, el centrocampista asegura que lo que necesita son minutos y continuidad. “Me siento bien, pero sé que no estoy en mi mejor nivel. Quiero mejorar día a día para ayudarle a mis compañeros y a la afición. Soy de los primeros en levantar la mano cuando las cosas no me salen”, señaló.

¿Qué dijo Jefferson Brenes sobre como tomaron la derrota ante Cartaginés?

Sobre el duro revés contra Cartaginés, sorprendió con una frase que llamó la atención sobre como lo manejan dentro del vestuario: “De lo sucedido no tenemos que hablar; debemos ir a Liberia a ganar. Hay que retomar esa confianza que el equipo ha venido teniendo. La semana fue buena para mejorar y ver todas las cosas que hemos venido haciendo mal”.

Jefferson Brenes habló sobre el presente de Saprissa.

El volante reconoció que no atraviesa su mejor momento. Una lesión a finales del año pasado lo dejó fuera por cinco meses y, aunque está recuperado, no ha podido retomar el nivel. “En lo personal, siempre soy autocrítico; sé que no he tenido un buen arranque. De la lesión ya estoy al cien, pero la pretemporada no pude completarla porque estaba en la Selección y tuve una carga muscular”, explicó.

El duelo ante Liberia, líder invicto con 7 puntos, se presenta como una oportunidad para retomar la confianza y dar un golpe en la tabla. Saprissa es cuarto con 6 unidades, las mismas que Cartaginés y Alajuelense, por lo que un triunfo en el Estadio Edgardo Baltodano este domingo a las 3 p.m. significaría escalar a la cima.

“Vamos contra un equipo que juega bien en casa y el clima va a estar pesado, pero tenemos que salir a ganar. Va a ser un lindo partido; ninguno va a regalar nada”, dijo Brenes.

Tras ese compromiso, el equipo morado viajará el lunes a Panamá para visitar el miércoles al Club Atlético Independiente por la Copa Centroamericana. Allí, el reto será mostrar un rostro distinto y dejar atrás las dudas, con la actitud como bandera y la misión clara de recuperar el protagonismo que caracteriza al Saprissa en la región.

