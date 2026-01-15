Herediano se lo robó a Saprissa, acaba de debutar con José Giacone y ahora enfrentará a su ex equipo en La Cueva: “Me sorprendió”

José Giacone lo había anticipado. En su regreso a Club Sport Herediano iba a darle lugar a los juveniles en el primer equipo, lo que le permitirá, además, cumplir sin problema con la famosa regla Sub-21 que tantos dolores de cabeza trajo en el pasado reciente.

Y este miércoles, en el cómodo triunfo por 2-0 ante Sporting FC correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026, el entrenador argentino cumplió: Gabriel Sibaja, una de las joyas que los florenses le arrebataron a Saprissa, debutó en la máxima categoría como parte del once inicial.

El mediocampista de 17 años, que viene de disputar con La Sele el Mundial de la categoría organizado por Qatar y se unió a las filas del Team en este semestre, disputó los 90 minutos en el Estadio Puente Piedra, dejando sumamente conforme a Giacone.

“Sibaja es un joven que lo tuve desde que llegué y me sorprendió gratamente por su agresividad, por su velocidad… el chico se aplicó tácticamente de una manera notable y bueno, hay que esperar que siga creciendo también en la toma de decisiones. A veces le cuesta, pero nos ayudó mucho y pienso que hoy hizo un gran trabajo”, manifestó el técnico de Herediano en rueda de prensa.

Si bien la idea de José Giacone es llevar lentamente a los jóvenes, sabe que tiene entre sus manos a uno de los grandes proyectos del Team. Desde la institución le aseveraron a ESPN que ven a Sibaja como el “recambio de Elías Aguilar”, el talentoso número “10” y capitán del equipo.

En ese sentido, su representante Anderson Andrade, ex volante de Herediano y Alajuelense, manifestó tiempo atrás en La Teja: “Me encanta cómo juega, porque me recuerda a Brasil. Siempre le digo que parece un brasileño jugando, porque es encarador, picante y agresivo al atacar, con mucho corazón y coraje al defender. Hemos trabajado en su parte mental y ya se ven los resultados”.

Sibaja volverá a cruzarse en el camino de Saprissa

Después de su actuación ante Sporting, es probable que Gabriel Sibaja se mantenga en la convocatoria de Herediano para enfrentar a su ex equipo, Saprissa, este sábado 17 de enero. El clásico arrancará a las 8:00 p.m. y se jugará en La Cueva.