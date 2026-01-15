Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Herediano se lo robó a Saprissa, acaba de debutar con José Giacone y ahora enfrentará a su ex equipo en La Cueva: “Me sorprendió”

Una ex joya de Saprissa empieza a pelear por un lugar en Herediano gracias a su buena actuación en la victoria ante Sporting por el Clausura 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Gabriel Sibaja, la joven promesa de Herediano, ahora se cruzará con su ex club, Saprissa.
© José CorderoGabriel Sibaja, la joven promesa de Herediano, ahora se cruzará con su ex club, Saprissa.

José Giacone lo había anticipado. En su regreso a Club Sport Herediano iba a darle lugar a los juveniles en el primer equipo, lo que le permitirá, además, cumplir sin problema con la famosa regla Sub-21 que tantos dolores de cabeza trajo en el pasado reciente.

Y este miércoles, en el cómodo triunfo por 2-0 ante Sporting FC correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026, el entrenador argentino cumplió: Gabriel Sibaja, una de las joyas que los florenses le arrebataron a Saprissa, debutó en la máxima categoría como parte del once inicial.

El mediocampista de 17 años, que viene de disputar con La Sele el Mundial de la categoría organizado por Qatar y se unió a las filas del Team en este semestre, disputó los 90 minutos en el Estadio Puente Piedra, dejando sumamente conforme a Giacone.

Gabriel Sibaja, la flamante joya rojiamarilla que llenó el ojo de José Giacone

Sibaja es un joven que lo tuve desde que llegué y me sorprendió gratamente por su agresividad, por su velocidad… el chico se aplicó tácticamente de una manera notable y bueno, hay que esperar que siga creciendo también en la toma de decisiones. A veces le cuesta, pero nos ayudó mucho y pienso que hoy hizo un gran trabajo”, manifestó el técnico de Herediano en rueda de prensa.

Se lo queda Carevic: Sporting tendrá el fichaje con el que Jafet Soto soñaba para Herediano en el Clausura 2026

ver también

Se lo queda Carevic: Sporting tendrá el fichaje con el que Jafet Soto soñaba para Herediano en el Clausura 2026

Si bien la idea de José Giacone es llevar lentamente a los jóvenes, sabe que tiene entre sus manos a uno de los grandes proyectos del Team. Desde la institución le aseveraron a ESPN que ven a Sibaja como el “recambio de Elías Aguilar”, el talentoso número “10” y capitán del equipo.

En ese sentido, su representante Anderson Andrade, ex volante de Herediano y Alajuelense, manifestó tiempo atrás en La Teja: “Me encanta cómo juega, porque me recuerda a Brasil. Siempre le digo que parece un brasileño jugando, porque es encarador, picante y agresivo al atacar, con mucho corazón y coraje al defender. Hemos trabajado en su parte mental y ya se ven los resultados”.

Publicidad

Sibaja volverá a cruzarse en el camino de Saprissa

Después de su actuación ante Sporting, es probable que Gabriel Sibaja se mantenga en la convocatoria de Herediano para enfrentar a su ex equipo, Saprissa, este sábado 17 de enero. El clásico arrancará a las 8:00 p.m. y se jugará en La Cueva.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Carevic se queda con el fichaje que Jafet quería para enero
Costa Rica

Carevic se queda con el fichaje que Jafet quería para enero

José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic
Costa Rica

José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic

Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”
Honduras

Ex Saprissa y Herediano ficha por impensado equipo de Honduras: “Ha llegado a despedirse”

El reclamo de Carevic a los directivos de Sporting
Costa Rica

El reclamo de Carevic a los directivos de Sporting

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo