Kadir Barría brilla con Botafogo a pocos días que se anuncie la convocatoria de Panamá rumbo al Mundial 2026

Barría logra reponerse de su fallo a mitad de semana y lo hace con un pase a gol

El delantero panameño Kadir Barría volvió a destacar en el fútbol brasileño tras ser titular y aportar una asistencia en la victoria de Botafogo por 3-1 sobre Corinthians, en un partido que lo coloca nuevamente en el radar de la Selección de Panamá. A pocos días de que el técnico Thomas Christiansen anuncie la convocatoria para la Copa del Mundo 2026, el atacante canalero dejó una actuación convincente en el Estádio Nilton Santos.

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El conjunto local mostró intensidad desde el arranque y apenas al minuto 3 logró abrir el marcador gracias al delantero brasileño Arthur Cabral. El atacante aprovechó los espacios en defensa para definir y colocar el 1-0 tempranero, desatando la euforia de los aficionados en Río de Janeiro. Sin embargo, la visita reaccionó rápidamente y encontró el empate al minuto 10 por medio de Rodrigo Garro, quien silenció momentáneamente el estadio.

La asistencia de Barría cambió el partido

Cuando el encuentro parecía equilibrarse, apareció el talento de Kadir Barría. El panameño de apenas 18 años tomó la pelota sobre el minuto 31 y habilitó de gran manera a Arthur Cabral, quien sacó un potente remate de pierna derecha para devolverle la ventaja a Botafogo con el 2-1. La jugada confirmó el buen momento futbolístico del atacante canalero, que continúa sumando minutos importantes y mostrando personalidad en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

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Barría cumplió y salió en el segundo tiempo

Con el marcador favorable, el cuerpo técnico decidió sustituir a Barría al inicio de la segunda mitad para darle ingreso a Kauan Toledo. El cambio no opacó el rendimiento del panameño, quien dejó una participación destacada tanto en la generación ofensiva como en el trabajo colectivo. Su aporte fue clave para que Botafogo mantuviera el control del compromiso frente a un Corinthians que intentó reaccionar sin éxito.

El dominio del conjunto carioca terminó de reflejarse al minuto 69, nuevamente con Arthur Cabral como protagonista. El delantero brasileño firmó su doblete de la noche y decretó el definitivo 3-1, resultado que permitió a Botafogo sumar tres puntos importantes y alcanzar las 21 unidades en la competición brasileña. El equipo mantiene un ritmo competitivo y sigue consolidándose en la parte alta de la tabla.La convocatoria de Panamá mantiene expectación

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Mientras continúa acumulando actuaciones positivas en Brasil, Kadir Barría sigue siendo una de las principales incógnitas de cara a la convocatoria definitiva de Panamá para el Mundial 2026. El técnico Thomas Christiansen dará a conocer la lista oficial el próximo martes, y el joven delantero parece decidido a pelear hasta el último momento por un lugar en la cita mundialista. Su rendimiento reciente podría convertirse en un argumento de peso para vestir la camiseta canalera en la máxima competición del fútbol internacional.