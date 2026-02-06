¿Quién es y cómo juega Mathías Elizondo, el “10” que debutó con Hernán Medford y entusiasma a Saprissa?

La noche del jueves, los aficionados del Deportivo Saprissa se llevaron una grata sorpresa con la irrupción de varios juveniles que sumaron minutos en la contundente goleada 6-0 ante Carmelita por la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Uno de los futbolistas Sub-21 por los que apostó Hernán Medford en su regreso a la dirección técnica del Monstruo fue Mathías Elizondo, quien integró el mediocampo titular junto a Jefferson Brenes y Mariano Torres, dejando muy buenas sensaciones en la hinchada tibaseña.

ver también Debutó con 15 años, Saprissa se lo robó a un rival directo y ahora Hernán Medford apuesta fuerte por él: “Es un jugadorazo”

En su debut absoluto con el primer equipo, el joven volante mostró aplomo, precisión en la distribución y personalidad para pedir siempre la pelota. Completó los 90 minutos del encuentro y se lo vio cómodo en un contexto que para muchos juveniles puede pesar.

¿Quién es y cómo juega Mathías Elizondo?

Elizondo es un mediocampista ágil, de baja estatura (1,68 metros), que puede desempeñarse como enganche. Nació el 30 de diciembre de 2007, tiene 18 años y, aunque debutó en Saprissa con el dorsal 50, en el Alto Rendimiento suele vestir la mítica número 10.

Tweet placeholder

Llegó a Saprissa en 2014 y se formó íntegramente en la cantera morada. Su pierna fuerte es la derecha y ya había tenido participación en los 90 Minutos por la Vida bajo la conducción de Vladimir Quesada. Ahora todo indica que Hernán Medford lo considera una alternativa real para reforzar al equipo durante el Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Su debut no pasó inadvertido en redes sociales ni entre analistas del fútbol tico. “Distribución, calma y precisión de Mathías Elizondo en la media”, opinó el periodista y ex futbolista Tomás Fonseca.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también “Oficial”: Dax Palmer cambia de equipo en Europa y en Saprissa ya se frotan las manos

En X (ex Twitter), varios aficionados coincidieron con esa lectura: “Partidazo de Mathías Elizondo”, “Pidió siempre la pelota, casi no erró pases y colaboró en la marca”. Señales tempranas de que Saprissa podría tener en sus manos una nueva joya de exportación.