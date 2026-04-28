Saprissa le declara la guerra Enrique Osses: Erick Lonnis enumeró las veces que los perjudicaron durante el Clausura 2026

En medio de la tensión que rodea las semifinales del Clausura 2026, en Deportivo Saprissa decidieron romper el silencio y apuntar directamente a uno de los nombres más influyentes del arbitraje en el país. Lo que parecía una semana de enfoque total en lo deportivo terminó transformándose en un cruce que expone el malestar acumulado en el entorno morado.

El protagonista de esta historia es Erick Lonnis, quien en el Media Day dejó una de las declaraciones más fuertes de los últimos tiempos. Sin rodeos, cuestionó públicamente a Enrique Osses por una serie de decisiones y mensajes que, según el exguardameta, afectan directamente la competencia en un momento clave del torneo.

Lonnis le apuntó a Enrique Osses

La crítica no fue puntual, sino un repaso completo de situaciones que, desde Saprissa, consideran inadecuadas. “¿A usted le parece que es apropiado para un presidente de una comisión de arbitraje decir justo antes de las semifinales cuáles equipos han sido más beneficiados, entre comillas, con un estudio estadístico que nosotros no conocemos? No”, lanzó Lonnis, abriendo una lista que rápidamente escaló en intensidad.

Pero no se quedó ahí. También cuestionó la programación de partidos en condiciones adversas. “¿A usted le parece que es apropiado las horas en que han programado algunos partidos de Saprissa en lugares de mucho calor? No”, agregó, dejando en evidencia que el malestar no se limita únicamente al arbitraje, sino también a decisiones organizativas.

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Uno de los puntos más sensibles llegó cuando mencionó la representación institucional. “¿A usted le parece que es apropiado, y voy a hablar de esto por única vez, que una institución como Saprissa se quede fuera de la dirigencia de este país? No”. Una frase que deja entrever un trasfondo político dentro del fútbol costarricense que rara vez se expone de forma tan directa.

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Además, Lonnis apuntó a decisiones puntuales dentro del campo. “¿A usted le parece que es apropiado que la gran cantidad de penales que cometen contra Waston y agarronazos ni siquiera se revisen en el VAR? No”. Un reclamo que conecta con el sentir de muchos aficionados que han cuestionado intervenciones arbitrales en partidos recientes.

ver también “Estamos convencidos”: Erick Lonnis confirma la decisión firme de Saprissa tras las sanciones a Mariano Torres y Fidel Escobar

Todo esto surge a raíz de unas declaraciones previas de Osses, quien había señalado que Saprissa es uno de los equipos más beneficiados por el VAR. Esa afirmación fue la chispa que encendió una respuesta que, más que puntual, parece ser la acumulación de varias semanas de incomodidad.

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Datos Claves

Erick Lonnis cuestionó públicamente a Enrique Osses por señalar a Saprissa como beneficiado por el VAR .

cuestionó públicamente a por señalar a Saprissa como beneficiado por el . El exguardameta denunció la falta de revisión en el VAR ante faltas contra el jugador Kendall Waston .

ante faltas contra el jugador . Saprissa criticó la programación de partidos en altas temperaturas previo a las semifinales del Clausura 2026.