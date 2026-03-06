Es tendencia:
Exjugador de Olimpia da el peor concepto de la selección que toma por sorpresa a José Francisco Molina en Honduras

El jugador no se anduvo con rodeos para responder con franqueza lo que piensa sobre cómo se dan las convocatorias en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

José Francisco Molina recibió un duro revés de un exjugador de Olimpia. Foto: EFE.
El exjugador de Olimpia Gerson Argueta, actual portero del Olancho FC, desató la polémica sobre las convocatorias de la Selección de Honduras; palabras que podrían tomar por sorpresa a José Francisco Molina.

En una entrevista con Días de Fútbol, Argueta fue consultado si daba por cerrado una futura con la Selección de Honduras y admitió que si bien no se negaría a una oportunidad, lo mira complicado.

Según Gerson Argueta, el listado en la Selección de Honduras ya está hecho y no precisamente por José Francisco Molina, quien asumió hace menos de una semana como entrenador.

Las palabras de Gerson Argueta

“No es un caso cerrado, pero sí, lo veo bien complicado. No sé cómo se maneja la federación, pero ahí ya tiene quienes le van a decir al oído qué es lo que tiene que hacer”, comenzó diciendo Argueta.

Agregó que: “Ya cuando el entrenador llega, puede empezar de cero, pero ya tiene un formato que te lo va a meter en la cabeza y este es”, sentenció.

Argueta llamó la atención al asegurar el nuevo DT de La H tiene quién le diga las cosas al oído, sin importar que empiece de cero.

