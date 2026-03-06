“Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial

El nombramiento de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras ha generado diversidad de opiniones entre los exjugadores, entre ellos la de Wilson Palacios que cuestionó las decisiones de la federación.

Durante el podcast “La Dinastía Palacios”, Milton Palacios (hermano de Wilson) comenzó recordando que exjugadores como David Suazo no tienen oportunidad en Honduras, pese a ser de los más reconocidos y que cuenta con licencia de entrenador UEFA.

ver también Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria como DT de Honduras

“David Suazo siempre representa a Honduras en los eventos de la FIFA y Concacaf, es reconocido y en su país no tiene oportunidad. A nosotros nos van a escupir la cara”, dijo Milton Palacios, palabras que fueron ratificadas por Wilson.

“Nosotros nos reímos, pero es verdad”, afirmó Wilson Palacios, voz autorizada para hablar del fútbol hondureño.

Oportunidad para exjugadores

Wilson Palacios cuestionó el hecho que no le den oportunidad a los entrenadores hondureños que están capacitados para dirigir la selección nacional; riesgo que deberían asumir para un nuevo proyecto.

“Ya le dimos la oportunidad al profe (José Francisco Molina) ahora y toca apoyarlo ¿Por qué no le pueden dar una selección a Amado, Pavón, Dani Turcios, Arnold Cruz, Milton Reyes? Ya están preparados para eso. Que metan a Emilio Izaguirre también. En todas las selecciones del mundo hay exjugadores… en Panamá, en todas, menos en Honduras”, opinó Palacios.

Publicidad

Publicidad

ver también Exjugador de Olimpia da el peor concepto de la selección que toma por sorpresa a José Francisco Molina en Honduras

Agregó que: “Yo no sé porque no le dan oportunidad a los entrenadores locales. El entrenador hondureño es capaz y está calificado para hacerse cargo de la selección. Tenemos muchos exjugadores que son calificados para entrenar la selección. No sé porque no hacen eso y son entrenadores que tienen licencia pro de la FIFA”.

Wilson Palacios dio su opinión en el podcasts La Dinastía Palacios. Foto: Captura de pantalla de Facebook.

Publicidad

Especial sugerencia

“El Mago” también aseguró que los directivos de Honduras deberían sumar a entrenadores nacionales en las selecciones inferiores para tener un semillero de futbolistas con miras al futuro.

Publicidad

“Ojalá que den la oportunidad de tener entrenadores nacionales en las selecciones menores porque cuando viene un entrenador extranjero, ya traen su cuerpo técnico y ya saben lo que van a hacer. Ojalá le den la oportunidad a entrenadores capacitados en las selecciones menores”, sentenció.