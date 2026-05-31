Un ex jugador del seleccionado tico no tuvo piedad para hablar de los que fueron apartados por decisión del Bocha Batista.

La Selección de Costa Rica quedó revolucionada después de lo que sucedió días atrás con los protagonistas apartados por Fernando Batista. El entrenador argentino no se apiadó y decidió separar a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

Los tres estuvieron involucrados en el polémico caso que terminó con el carro de Alejandro Bran baleado. En las afueras de un restaurante en Los Yoses, recibió varios disparos que quedaron registrados. Según la Fuerza Pública, se dio luego de una riña.

Varios jugadores de La Sele y algunos ya retirados no esquivaron la situación. Uno de ellos fue Patrick Sequeira, quien respaldó la decisión del Bocha Batista. Además, habló un exjugador que fue capitán en una oportunidad con la Tricolor como Óscar Rojas.

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Óscar Rojas pide humildad a los excluidos de La Sele

En una entrevista con el diario La Teja, el oriundo de Puntarenas apuntó contra los jugadores: “Cuando uno se ve en esas situaciones lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Ojalá que estos muchachos lo analicen, recapaciten, piensen, se den cuenta de todas las oportunidades que se pueden ir, que tengan la humildad para reconocer cuando se equivocan, reconocer que están mal“.

Rojas con la camiseta de La Sele en 2005.

Rojas considera que las convocatorias al seleccionado tico perdieron valor: “La camiseta nacional la han puesto muy barata y entonces cualquiera la puede tener. Ahora es muy fácil para cualquiera. Anteriormente era muy difícil. Imagínese, yo jugaba en el extranjero y casi no me convocaban“.

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“Más que juzgarlos, me da tristeza ver todo esto, que no aprovechan las oportunidades que tienen. Siento que hay jugadores a los que se les da la camiseta muy barata y después no lo valoran. Nunca es tarde y me parece que es importante que tomen las mejores decisiones“, concluyó sobre lo que cometieron los futbolistas de La Sele.

En resumen

Fernando Batista apartó de la Selección de Costa Rica a tres futbolistas involucrados.

apartó de la Selección de Costa Rica a tres futbolistas involucrados. El automóvil del jugador Alejandro Bran fue baleado tras una riña en Los Yoses.

fue baleado tras una riña en Los Yoses. El exjugador Óscar Rojas criticó a los sancionados y afirmó que abarataron la camiseta nacional.