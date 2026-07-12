Este domingo, el Deportivo Saprissa supo que Herediano será su rival en la Recopa de Costa Rica. El Team se impuso por 1-0 ante Alajuelense y se quedó con la Supercopa, la cual le dio la posibilidad de jugar una final más por otro título frente al Monstruo.

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Para este primer partido que tendrá Saprissa en el calendario después de la pretemporada, Hernán Medford festeja por la vuelta de un futbolista que llevaba varios meses sin jugar y que refuerza al equipo tras su ausencia por lesión.

Sebastián Acuña está recuperado y vuelve a jugar con Saprissa

Acuña ya está disponible.

Se trata de Sebastián Acuña, mediocampista que se lesionó a inicios de marzo de este año y ya está de regreso. El ex San Carlos se había operado de la rodilla izquierda debido a una lesión en el menisco interno y el ligamento colateral medial.

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Cuatro meses más tarde, el jugador está totalmente recuperado de la lesión y, según la información de la cuenta de Saprimundo, ya tuvo minutos en los amistosos de pretemporada. Todo indica que Saprissa suma un refuerzo de calidad.

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Por este motivo, Acuña tiene opciones de ser convocado el próximo viernes 17 de julio para el partido de la Recopa contra Herediano. El último juego del mediocampista fue el pasado 1 de marzo frente a Guadalupe, cuando fue sustituido a los 11′.

Hasta antes de la lesión, Acuña era un futbolista considerado titular de acuerdo a las decisiones de Medford. Restará saber si volverá a tener ese lugar o David Guzmán seguirá siendo el dueño del puesto de pivote.

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En resumen