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Hernán Medford lo celebra: Saprissa suma un importante refuerzo antes de jugar la Recopa contra Herediano

El Monstruo comienza la temporada jugando la Recopa frente a Herediano el próximo viernes.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La S recupera una figura clave.
© Prensa SaprissaLa S recupera una figura clave.

Este domingo, el Deportivo Saprissa supo que Herediano será su rival en la Recopa de Costa Rica. El Team se impuso por 1-0 ante Alajuelense y se quedó con la Supercopa, la cual le dio la posibilidad de jugar una final más por otro título frente al Monstruo.

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Para este primer partido que tendrá Saprissa en el calendario después de la pretemporada, Hernán Medford festeja por la vuelta de un futbolista que llevaba varios meses sin jugar y que refuerza al equipo tras su ausencia por lesión.

Sebastián Acuña está recuperado y vuelve a jugar con Saprissa

Reporte Médico: Sebastián Acuña - Deportivo Saprissa

Acuña ya está disponible.

Se trata de Sebastián Acuña, mediocampista que se lesionó a inicios de marzo de este año y ya está de regreso. El ex San Carlos se había operado de la rodilla izquierda debido a una lesión en el menisco interno y el ligamento colateral medial.

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Cuatro meses más tarde, el jugador está totalmente recuperado de la lesión y, según la información de la cuenta de Saprimundo, ya tuvo minutos en los amistosos de pretemporada. Todo indica que Saprissa suma un refuerzo de calidad.

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Por este motivo, Acuña tiene opciones de ser convocado el próximo viernes 17 de julio para el partido de la Recopa contra Herediano. El último juego del mediocampista fue el pasado 1 de marzo frente a Guadalupe, cuando fue sustituido a los 11′.

Hasta antes de la lesión, Acuña era un futbolista considerado titular de acuerdo a las decisiones de Medford. Restará saber si volverá a tener ese lugar o David Guzmán seguirá siendo el dueño del puesto de pivote.

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En resumen

  • Herediano venció 1-0 a Alajuelense y enfrentará a Saprissa en la Recopa de Costa Rica.
  • El futbolista Sebastián Acuña está recuperado tras cuatro meses de baja por lesión de rodilla.
  • Hernán Medford podría convocar a Acuña el próximo viernes 17 de julio ante Herediano.

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