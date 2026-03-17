Alarma en Saprissa: desde el extranjero confirman el revés que podría hacerle perder millones

La convocatoria de la selección de Panamá para la próxima fecha FIFA encendió las alarmas en Deportivo Saprissa. Desde el extranjero llegó una noticia que no cayó bien en Tibás y que podría significarle una gran pérdida de dinero a los morados.

¿Cuál es la mala noticia que afecta a Saprissa?

Los jugadores del conjunto morado quedaron fuera de la lista para los amistosos ante Sudáfrica, un escenario que no solo impacta en lo deportivo, sino que también podría tener consecuencias económicas importantes para el club de cara al Mundial 2026.

El caso más esperado era el de Fidel Escobar. El defensor canalero arrastra una lesión desde la final del torneo anterior frente a Alajuelense y no ve minutos desde diciembre, por lo que su ausencia en la convocatoria no sorprendió dentro del entorno saprissista. En el club confían en que, una vez recuperado, volverá a ser considerado por el cuerpo técnico de Panamá.

Sin embargo, la verdadera preocupación pasa por Tomás Rodríguez. El delantero del Monstruo sí ha tenido participación con Saprissa en las últimas semanas, pero aun así no fue incluido en la lista de convocados, lo que representa un golpe inesperado para sus aspiraciones de consolidarse en la selección canalera.

Tomás Rodríguez y Fidel Escobar están afuera de la lista de convocados de Panamá.

La competencia en ataque dentro del combinado panameño es fuerte. Nombres como Ismael Díaz, del León de México, Cecilio Waterman, de la Universidad de Concepción, José Fajardo, de la Universidad Católica de Ecuador, y Kadir Barría, del Botafogo, le han ganado terreno en la consideración del seleccionador. En ese contexto, Rodríguez quedó fuera pese a haber marcado tres goles desde su llegada al fútbol costarricense.

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Este escenario no solo afecta al jugador, sino también a Saprissa. El club morado tiene un incentivo económico importante ligado a la participación de sus futbolistas en el Mundial 2026. La FIFA otorga compensaciones a los equipos por cada jugador que dispute al menos la fase de grupos, con montos que oscilan entre los 500 mil y 600 mil dólares.

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Por eso, la ausencia de Rodríguez en esta convocatoria enciende una señal de alerta en Tibás. Si el delantero no logra meterse en la lista final de Panamá, Saprissa podría dejar de percibir una suma millonaria. Mientras tanto, el caso de Escobar genera menos preocupación a largo plazo, ya que su regreso dependerá de su recuperación física, pero el panorama del atacante empieza a convertirse en un problema tanto deportivo como económico para el club.

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Datos Claves

Tomás Rodríguez quedó fuera de la convocatoria de Panamá pese a anotar tres goles con Saprissa.

quedó fuera de la convocatoria de Panamá pese a anotar con Saprissa. Saprissa arriesga perder entre 500 mil y 600 mil dólares por compensación de la FIFA.

por compensación de la FIFA. Fidel Escobar no fue convocado debido a una lesión que arrastra desde diciembre.