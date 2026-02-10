Darwin Lom y lista corta: los guatemaltecos que jugaron la Copa Libertadores

La novela llegó a su fin: Darwin Lom ya fue habilitado y aparece entre los convocados de The Strongest para la vuelta ante Deportivo Táchira, en la primera ronda de la Copa Libertadores. El delantero chapín recibió un pase internacional provisional (CTI), lo que le permite estar a disposición del cuerpo técnico para un duelo clave del torneo.

Con Lom listo para debutar, vuelve una pregunta que siempre genera curiosidad en Guatemala: ¿qué futbolistas chapines han jugado la Copa Libertadores? La respuesta es breve, y si el ex Comunicaciones ve acción esta noche, se convertirá en uno de los tres guatemaltecos en disputar oficialmente el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Los guatemaltecos que jugaron la Copa Libertadores

1) Dwight Pezzarossi (Santiago Wanderers) – Libertadores 2002

Dwight Pezzarossi es, con respaldo estadístico, uno de los chapines que sí figura con participación en Copa Libertadores, asociado al club chileno Santiago Wanderers en la edición 2002, donde disputó 5 partidos y enfrentó a Boca Juniors.

Dwight Pezzarossi fue el último chapín en jugar Copa Libertadores.

2) Claudio Ariel Rojas (San Lorenzo) – Libertadores 1996

El nombre de Claudio Ariel Rojas suele asociarse a River Plate por su formación, pero en bases históricas argentinas aparece con 1 partido de Copa Libertadores con San Lorenzo en 1996, curiosamente una edición en la que el Millonario se consagró campeón.

Claudio Ariel Rojas cuando jugaba en River. (Gentileza El Gráfico)

Cuándo juega The Strongest y qué necesita para pasar de ronda

Partido: Deportivo Táchira vs. The Strongest

Deportivo Táchira vs. The Strongest Instancia: Vuelta – Primera ronda (Fase 1)

Vuelta – Primera ronda (Fase 1) Día: Martes 10 de febrero de 2026

Martes 10 de febrero de 2026 Hora: 6:30 pm de Guatemala

6:30 pm de Guatemala Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal (Venezuela)

Pueblo Nuevo, San Cristóbal (Venezuela) Serie: The Strongest llega con ventaja 2-1 en el global.

Con el 2-1 de la ida, el panorama para The Strongest es así:

Clasifica directo si gana o empata (mantiene ventaja en el global).

Si pierde por 1 gol, el global quedaría 2-2 y la serie se define por penales (sin alargue y sin gol de visitante como criterio).

Si pierde por 2 o más goles, queda eliminado.

Cómo ver The Strongest vs. Deportivo Táchira por la Copa Libertadores en Centroamérica

El partido será televisado en Disney+ Premium.