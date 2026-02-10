Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Darwin Lom y lista corta: los guatemaltecos que jugaron la Copa Libertadores

Este martes, Darwin Lom puede hacer historia para Guatemala en la Copa Libertadores.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Darwin Lom puede transfomarse en el tercer chapín en jugar Copa Libertadores.
Darwin Lom puede transfomarse en el tercer chapín en jugar Copa Libertadores.

La novela llegó a su fin: Darwin Lom ya fue habilitado y aparece entre los convocados de The Strongest para la vuelta ante Deportivo Táchira, en la primera ronda de la Copa Libertadores. El delantero chapín recibió un pase internacional provisional (CTI), lo que le permite estar a disposición del cuerpo técnico para un duelo clave del torneo.

Con Lom listo para debutar, vuelve una pregunta que siempre genera curiosidad en Guatemala: ¿qué futbolistas chapines han jugado la Copa Libertadores? La respuesta es breve, y si el ex Comunicaciones ve acción esta noche, se convertirá en uno de los tres guatemaltecos en disputar oficialmente el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Una obra de arte: Darwin Lom se estrena como goleador en Bolivia de gran manera

ver también

Una obra de arte: Darwin Lom se estrena como goleador en Bolivia de gran manera

Los guatemaltecos que jugaron la Copa Libertadores

1) Dwight Pezzarossi (Santiago Wanderers) – Libertadores 2002

Dwight Pezzarossi es, con respaldo estadístico, uno de los chapines que sí figura con participación en Copa Libertadores, asociado al club chileno Santiago Wanderers en la edición 2002, donde disputó 5 partidos y enfrentó a Boca Juniors.

Dwight Pezzarossi fue el último chapín en jugar Copa Libertadores.

Dwight Pezzarossi fue el último chapín en jugar Copa Libertadores.

2) Claudio Ariel Rojas (San Lorenzo) – Libertadores 1996

El nombre de Claudio Ariel Rojas suele asociarse a River Plate por su formación, pero en bases históricas argentinas aparece con 1 partido de Copa Libertadores con San Lorenzo en 1996, curiosamente una edición en la que el Millonario se consagró campeón.

Claudio Ariel Rojas cuando jugaba en River. (Gentileza El Gráfico)

Claudio Ariel Rojas cuando jugaba en River. (Gentileza El Gráfico)

Publicidad

Cuándo juega The Strongest y qué necesita para pasar de ronda

  • Partido: Deportivo Táchira vs. The Strongest
  • Instancia: Vuelta – Primera ronda (Fase 1)
  • Día: Martes 10 de febrero de 2026
  • Hora: 6:30 pm de Guatemala
  • Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal (Venezuela)
  • Serie: The Strongest llega con ventaja 2-1 en el global.

Con el 2-1 de la ida, el panorama para The Strongest es así:

  • Clasifica directo si gana o empata (mantiene ventaja en el global).
  • Si pierde por 1 gol, el global quedaría 2-2 y la serie se define por penales (sin alargue y sin gol de visitante como criterio).
  • Si pierde por 2 o más goles, queda eliminado.
Publicidad

Cómo ver The Strongest vs. Deportivo Táchira por la Copa Libertadores en Centroamérica

El partido será televisado en Disney+ Premium.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Por decisión de Conmebol: Darwin Lom ya conoce la sentencia final
Guatemala

Por decisión de Conmebol: Darwin Lom ya conoce la sentencia final

Otra figura de Nicaragua cambia de equipo: "jugará Copa Libertadores"
Nicaragua

Otra figura de Nicaragua cambia de equipo: "jugará Copa Libertadores"

Joya de Guatemala a un gigante de Brasil
Guatemala

Joya de Guatemala a un gigante de Brasil

Mientras Olimpia viajó sin una de sus figuras, América hace oficial el fichaje más temido
Honduras

Mientras Olimpia viajó sin una de sus figuras, América hace oficial el fichaje más temido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo