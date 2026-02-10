Es tendencia:
Carmelita vs. Saprissa: a qué hora y cómo ver el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa

Este miércoles, el Monstruo de Hernán Medford buscará cerrar la serie sin sobresaltos tras el 6-0 de la ida.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Hernán Medford afrontará su tercer partido desde su regreso a Saprissa.
La serie parece resuelta, pero el Torneo de Copa siempre guarda espacio para alguna sorpresa: Carmelita recibe al Deportivo Saprissa por la vuelta de cuartos de final con un escenario cuesta arriba después del 6-0 en la ida, partido que marcó el debut de Hernán Medford en su regreso al banquillo morado.

El Monstruo llega con envión, porque el fin de semana volvió el Clausura 2026 y Saprissa sumó otra alegría: derrotó 2-1 a San Carlos.

“Me decepcionó”: el presidente de Saprissa no se guarda nada y lanza la crítica que le pone presión máxima a Hernán Medford

¿A qué hora juega Carmelita vs. Saprissa?

  • Día: miércoles 11 de febrero de 2026
  • Hora: 6:00 p. m. (Costa Rica)

¿Dónde ver EN VIVO Carmelita vs. Saprissa?

El partido que Carmelita y Saprissa jugarán en el Estadio Rafael Bolaños se podrá ver por FUTV

Cómo llega Carmelita

El equipo verdolaga afronta la revancha con la misión de cerrar con dignidad y competir mejor que en la ida, donde sufrió un 6-0 que prácticamente dejó la llave sentenciada.

Cómo llega Saprissa

Los morados llegan con el plan claro: administrar la ventaja y evitar sustos. En la ida arrollaron 6-0 a Carmelita, en el estreno oficial de Medford, y luego trasladaron esas buenas sensaciones al Clausura con el 2-1 sobre San Carlos.

Saprissa quiere pasar a semifinales. (Saprissa)

El dato clave de la serie

Con el global tan inclinado, la gran pregunta pasa por el manejo del partido: Saprissa puede jugar con la ventaja, pero debe recordar que en el Torneo de Copa no hay tiempos extra: si una llave quedara empatada en el global tras la vuelta, se define directo por penales.

