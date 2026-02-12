Excede al salario y su rendimiento: Machillo Ramírez toma una decisión que podría alejar a Joel Campbell de Alajuelense

Son momentos complicados para Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense, donde su continuidad no está asegurada. Más allá de lo que ha representado el jugador para la Liga, actualmente no tiene las condiciones a su favor.

Con un contrato que finaliza en junio y un rendimiento que ha venido a la baja, el panorama no luce alentador para el delantero, quien además podría verse aún más relegado tras una determinación del Machillo Ramírez.

¿Cuál es la decisión del Machillo Ramírez que podría alejar a Joel Campbell de Alajuelense?

La determinación del Machillo pasa por su inclinación en el esquema táctico del equipo, donde opta cada vez más por un 4-4-2, un sistema sin un enganche natural que reduce la utilidad de Joel Campbell dentro del once titular.

Joel Campbell – Alajuelense

Así también lo resaltó el periodista Tomás Fonseca: “El modelo de juego parece algo menor, pero si Alajuelense sigue avanzando en la propuesta de jugar 4-4-2 en la mayor parte de los partidos, y tacha la posibilidad de incluir a un enganche, ¿en dónde entraría Joel?”, comentó para Tigo Sports Costa Rica.

Dicho planteamiento (4-4-2) no potencia las características de Joel Campbell, lo que podría relegarlo a un rol secundario en Liga Deportiva Alajuelense y alejarlo no solamente del protagonismo, sino también en su estadía en el club rojinegro.

Recordemos también que Carlos Vela, gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, fue claro al señalar que la situación de Joel Campbell depende exclusivamente de las decisiones del Machillo Ramírez: si juega de inicio, entra de cambio o queda fuera.