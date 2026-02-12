“Mediocre”: Olimpia nunca se imaginó la reacción de José Ramón Fernández tras ser eliminado por el América

Olimpia no pudo lograr una gesta histórica en México y quedó eliminado por el América en la primera ronda de la Concachampions 2026.

El León a pesar de no perder en México fue penalizado por el 1-2 de la ida en Tegucigalpa. Este famoso los liquidó y puso de ejemplo a Motagua.

ver también Nadie lo vio venir: MisterChip sentencia a Honduras con el mensaje que golpea a Olimpia y pone de ejemplo a Motagua en Concacaf

Volviendo al León, Olimpia nunca se imaginó que el periodista de ESPN, José Ramón Fernández, habló del América su rival.

Los tildó de “mediocres” y de estar pensando en el juego contra Chivas, su máximo rival, que enfrentarán el fin de semana en la Liga MX.

El relato de José Ramón Fernández tras el América vs Olimpia

Comenzó: “El América jugó un partido mediocre frente al Olimpia de Honduras en la Concachampions. Empataron a cero y varios jugadores de las Águilas fueron abucheados”.

Sentenció diciendo que América pensaba más en Chivas que en la eliminatoria contra Olimpia y que por eso en gran parte no lograron vencer al conjunto catracho.

Publicidad

Publicidad

ver también “Frustrado”: DT del América revela que Olimpia le deja este problema tras la Concachampions 2026

“Jardine está pensando demasiado en el partido, que tiene en puerta, frente a las Chivas”.

Olimpia vuelve a Honduras para enfrentar el torneo local. Su objetivo ahora es ganar la Copa 41 y seguir siendo por lejos el mejor de aquel país.

Tweet placeholder