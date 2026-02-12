Figura de Cartaginés ya piensa en la Concachampions y le envía una advertencia a Thomas Müller: “Arrancarle la cabeza”

Cartaginés no pudo seguir con vida en la Copa Costa Rica al caer en casa (1-2) ante Sporting para registrar un global de (2-6) que terminó con las ilusiones de los brumosos en este torneo.

Sin embargo, los de Amarini Villatoro deben pasar página y poner todos los focos en la Concachampions en donde enfrentarán al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en la primera ronda de este campeonato. Y sobre este contexto, una figura del Cartaginés ya envió un mensaje de advertencia.

ver también Amarini Villatoro expone una grave falencia de Cartaginés: quiere lo que tienen Alajuelense, Saprissa y Herediano

La advertencia desde Cartaginés a Thomas Müller

Claudio Montero no se guardó nada y destacó que enfrentar a Thomas Müller representa una oportunidad única tanto a nivel personal como colectivo. Sin embargo, dejó claro que a la hora del pitazo inicial, la admiración pasará al olvido.

“Es una gran oportunidad, es una de esas que lo marcan a uno como jugador, tal vez uno también que lo ve jugando desde el FIFA (a Thomas Müller) y ahora tenerlo aquí tan cerca es una alegría muy grande”, expresó Claudio Montero sobre el enfrentamiento ante Vancouver por Concachampions.

“Pero como se dice, se entiende que Thomas Müller es una leyenda y todo, pero ese día si hay que arrancarle la cabeza, se le arranca, porque al final nosotros vamos a buscar ganar ese partido y Cartaginés irá con todo”, finalizó Claudio Montero.

Una revancha en camino

Recordemos que Claudio Montero no contó con las oportunidades esperadas en Liga Deportiva Alajuelense y bajo las órdenes del Machillo Ramírez la directiva lo dejó ir. Ahora, en Cartaginés busca su revancha personal y consolidarse con los brumosos.

Publicidad

Publicidad

Los brumosos recibirán al Vancouver Whitecaps FC este jueves 19 de febrero por la Concachampions, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, donde intentarán dar el primer golpe de la serie ante su afición.