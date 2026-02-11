Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Torneo de Copa

“Gran estafa”: Rolando Fonseca apunta sin filtro contra Joel Campbell con un fuerte mensaje tras la caída de Alajuelense

El exjugador y analista de fútbol se refirió después de la eliminación de Alajuelense por el Torneo de Copa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El ex Arsenal fue duramente criticado.
© Prensa Alajuelense - Prensa AMEl ex Arsenal fue duramente criticado.

Joel Campbell fue uno de los señalados por la afición rojinegra después de la eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense. El León cayó por 4-1 en el global frente a Liberia y se quedó en los cuartos de final del Torneo de Copa. Se despidió así de obtener el tricampeonato en esta competencia.

El ex Arsenal estuvo en el ojo de la tormenta por su bajo rendimiento. Ni bien finalizó el encuentro en la casa del equipo liberiano, los aficionados inundaron las redes sociales de Alajuelense con comentarios que hacían alusión a lo que había mostro en el terreno de juego.

Una de las figuras de la televisión y con un gran pasado en el fútbol tico también apuntó sin filtro contra la figura de Alajuelense. Rolando Fonseca, fiel a su estilo, no tuvo problemas en castigar el nivel de Campbell en la actualidad.

Revelan lo que sucedió en el vestidor de Alajuelense tras la eliminación en el Torneo de Copa: “Los jugadores tomaron la palabra”

ver también

Revelan lo que sucedió en el vestidor de Alajuelense tras la eliminación en el Torneo de Copa: “Los jugadores tomaron la palabra”

Rolando Fonseca tilda a Joel Campbell como una gran estafa

“La gran estafa es lo que estamos viendo acá. Jugadores consolidados, mundialistas que no corren, que no pesan, que no caminan, que no hacen nada en un Torneo de Copa. Realmente alzaría la voz. Yo siento que hay jugadores de primera división que ni en este torneo pesan”.

Tweet placeholder

Si bien no lo nombró a Joel, Fonseca dejó en claro que se refería a él al mencionar la palabra mundialista. Justamente el 12 manudo fue el único con participación en una Copa del Mundo que estuvo presente en Alajuelense, ya que Celso Borges no sumó minutos.

Publicidad

Además, mientras las imágenes muestran momentos del partido entre Alajuelense y Liberia, Fonseca lo aclara al decir “lo que estamos viendo“. Sin dudas, el ex Saprissa y Alajuelense tuvo palabras muy duras para una de las grandes figuras ticas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala: “Es mucha la diferencia”
Concacaf

Rolando Fonseca compara a Costa Rica con Guatemala: “Es mucha la diferencia”

Guimaraes se acerca a La Sele y Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan
Costa Rica

Guimaraes se acerca a La Sele y Rolando Fonseca dice lo que pocos se animan

Rolando Fonseca sentencia a Marcel Hernández y Mariano Torres
Costa Rica

Rolando Fonseca sentencia a Marcel Hernández y Mariano Torres

Gustavo Herrera se prepara para dejar Panamá rumbo al extranjero: "Nuevo equipo"
Panama

Gustavo Herrera se prepara para dejar Panamá rumbo al extranjero: "Nuevo equipo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo