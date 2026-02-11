Joel Campbell fue uno de los señalados por la afición rojinegra después de la eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense. El León cayó por 4-1 en el global frente a Liberia y se quedó en los cuartos de final del Torneo de Copa. Se despidió así de obtener el tricampeonato en esta competencia.

El ex Arsenal estuvo en el ojo de la tormenta por su bajo rendimiento. Ni bien finalizó el encuentro en la casa del equipo liberiano, los aficionados inundaron las redes sociales de Alajuelense con comentarios que hacían alusión a lo que había mostro en el terreno de juego.

Una de las figuras de la televisión y con un gran pasado en el fútbol tico también apuntó sin filtro contra la figura de Alajuelense. Rolando Fonseca, fiel a su estilo, no tuvo problemas en castigar el nivel de Campbell en la actualidad.

ver también Revelan lo que sucedió en el vestidor de Alajuelense tras la eliminación en el Torneo de Copa: “Los jugadores tomaron la palabra”

Rolando Fonseca tilda a Joel Campbell como una gran estafa

“La gran estafa es lo que estamos viendo acá. Jugadores consolidados, mundialistas que no corren, que no pesan, que no caminan, que no hacen nada en un Torneo de Copa. Realmente alzaría la voz. Yo siento que hay jugadores de primera división que ni en este torneo pesan”.

Tweet placeholder

Si bien no lo nombró a Joel, Fonseca dejó en claro que se refería a él al mencionar la palabra mundialista. Justamente el 12 manudo fue el único con participación en una Copa del Mundo que estuvo presente en Alajuelense, ya que Celso Borges no sumó minutos.

Publicidad

Publicidad

Además, mientras las imágenes muestran momentos del partido entre Alajuelense y Liberia, Fonseca lo aclara al decir “lo que estamos viendo“. Sin dudas, el ex Saprissa y Alajuelense tuvo palabras muy duras para una de las grandes figuras ticas.