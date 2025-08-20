Es tendencia:
Rompe marcas a nivel FIFA, Saprissa lo tasó en un millón de dólares y Erick Lonnis admite que lo buscan desde Europa: “Han llovido ofertas”

El Saprissa tiene piezas interesantes en su plantilla pero no todas con han despertado interés desde Europa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Un jugador del Deportivo Saprissa atraviesa un momento excepcional que lo ha colocado en el radar internacional. Su rendimiento le ha permitido romper marcas a nivel FIFA y Erick Lonnis, como integrante del comité deportivo, reconoció que el futbolista ya despierta interés desde Europa.

¿Quién rompe marcas a nivel FIFA desde el Saprissa?

Kenay Myrie ha demostrado un crecimiento notable en Saprissa, ganándose un lugar importante dentro del plantel gracias a su consistencia y buen nivel en cada presentación. Su nombre apareció en el listado de CIES Football como uno de los jóvenes con mayor cantidad de minutos disputados en el último año en toda Latinoamérica.

Este reconocimiento no solo resalta su rendimiento actual, sino que también proyecta a Myrie como una de las grandes apuestas del club morado para el futuro. Con su juventud, capacidad defensiva y proyección internacional, se perfila como un jugador llamado a marcar una época en Saprissa.

Los minutos jugados son de Kenay Myrie aunque en la imagen por una equivocación mencionaron a su hermano, Kenan Myrie.

Erick Lonnis resaltó el crecimiento de Kenay Myrie no solo en el plano deportivo, sino también en el aspecto económico, al asegurar que el joven lateral ha duplicado su valor en el mercado en muy poco tiempo.

Según explicó, cuando asumió el cargo el defensor estaba tasado en 375 mil euros, pero tras un análisis financiero y de proyección, hoy su precio alcanza los 800 mil euros. Además, según Lonnis, por el joven defensor “han llovido ofertas” desde distintas ligas internacionales.

Kenay Myrie – Deportivo Saprissa
Kenay Myrie, una joya con proyección internacional

El presente de Kenay Myrie refleja que Saprissa no solo cuenta con un defensor sólido, sino con un talento joven que tiene todo para trascender más allá del fútbol costarricense.

Su presencia constante en el once titular y el reconocimiento internacional lo colocan como una de las cartas más prometedoras del club, generando ilusión en la afición morada sobre lo que puede aportar en los próximos años.

