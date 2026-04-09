Roberto Artavia se planta ante la Fedefútbol y dice lo que nadie se anima en Saprissa para integrar el Comité: “Es así de claro”

La puja por el lugar que dejó vacante Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol sigue vigente. El Deportivo Saprissa, a través de Roberto Artavia, lucha para quedarse con el puesto de director 1, aunque no la tiene fácil por el momento.

La posición que quiere obtener Roberto Artavia también la desea Stewart Gómez, presidente de Fútbol Playa. El máximo dirigente del Monstruo sostiene con varios argumentos que este puesto tiene que corresponderle a Saprissa, como sucede con el resto de los clubes grandes.

Roberto Artavia explica porqué debe llegar al Comité Ejecutivo

“Saprissa es el 50% de la taquilla nacional en el Estadio Saprissa, subimos al 70% cuando estamos de vista, somos el equipo con mayores patrocinios y mayor convocatoria, nutrimos Selección Nacional, el equipo que más exporta internacionalmente, es muy importante que Saprissa esté en el Comité y en este caso me toca a mí“, enumeró el jerarca morado.

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En diálogo con Teletica Deportes Radio, Artavia explicó que su intención no es competir contra Stewart Gómez. Respeta el derecho de la candidatura del presidente del Fútbol Playa, pero no entiende la comparación entre Saprissa y dicho deporte: “Sí me ha sorprendido que a nivel político puedan comparar a Saprisa con fútbol playa en aportes y peso sobre el fútbol nacional“.

Stewart Gómez, presidente del Fútbol Playa.

Además, alegó que Saprissa por su peso tiene que estar: “Si la Liga, Herediano y Cartaginés como equipos grandes están en el Ejecutivo, entonces Saprissa debería estar, es así de claro, por balance y peso, por el conjunto que estos cuatro equipos aportan en el Comité, en la conducción del torneo, aportes a la Selección, si esos equipos están, Saprissa debe estar“.

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Según diversas fuentes, Stewart Gómez cuenta con apoyo desde las internas de la Federación Costarricense de Fútbol. Sin embargo, hay una gran polémica porque en 2024 fue sancionado por el Comité de Ética debido a irregularidades en cuanto al manejo de dinero de un viaje a El Salvador.

Datos claves

Roberto Artavia busca ocupar el cargo de director 1 en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

busca ocupar el cargo de en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. El dirigente de Saprissa compite contra Stewart Gómez , actual presidente de Fútbol Playa .

, actual presidente de . Stewart Gómez fue sancionado en 2024 por irregularidades financieras en un viaje a El Salvador.