Mientras Roberto Artavia pelea por entrar a la Fedefútbol, una exfigura de Saprissa se candidatea para el Comité Ejecutivo

Se avecinan días claves para el fútbol nacional. El próximo 21 de abril, la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) realizará en una asamblea extraordinaria en la que se definirá quién ocupará el puesto que dejó vacante Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo.

El expresidente de Deportivo Saprissa fungió como Director 1 hasta enero, plaza por la que ahora compiten su sucesor en la institución morada, Roberto Artavia, y Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa.

El ganador —que asumirá el cargo hasta agosto de 2027— deberá obtener al menos diecisiete votos entre las seis ligas que componen la Federación y representan un caudal diferente de votos: Unafut (12), Liasce (7), Linafa (6), Fútbol Femenino (3), Fútbol Sala (2) y Fútbol Playa (2).

ver también Sancionado por Fedefútbol: Saprissa recibe una noticia que no esperaba y Roberto Artavia queda comprometido

El debate en torno a esta elección se vive a flor de piel especialmente del lado de Saprissa, pues consideran que Artavia tiene más pergaminos a nivel académico y profesional para integrar el Comité Ejecutivo que Pérez. Además, representa a un club ganador, con 90 años de historia y vasta tradición. Algo que Erick Lonnis, líder del comité deportivo, catalogó como una “falta de respeto”.

Rolando Fonseca quiere una silla en el Comité Ejecutivo

Este miércoles, salió al aire en Tigo Sports radio el exfutbolista Rolando Fonseca para hablar sobre su posible llegada a Puntarenas FC como gerente general. El máximo artillero en la historia de la Selección Nacional, de recordado paso por Saprissa y Alajuelense, reconoció que, en caso de llegar a un acuerdo con los propietarios del club porteño, buscará obtener un lugar en la Fedefútbol.

“Sí, aspiro a que, si me dan la oportunidad de llegar a la gerencia, tener voz y voto dentro del Comité Ejecutivo y hacer la fuerza que he venido haciendo de afuera. Ojo, esta noticia que te estoy dando fue lo primero que le dije a don Felipe (Medina)”, respondió Fonseca, antes de lanzar un dardo.

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“Aspiro a estar ahí porque creo que tenemos que tener gente de fútbol. Para lo político podemos tener otro tipo de personas. Y gracias a Dios, don Felipe fue muy claro y me dijo: ‘Rolando, a mí no me interesa; no me interesa ni la silla, no me interesa ni viajar, no me interesa absolutamente más nada'”, concluyó.

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En síntesis

Pugna por el puesto: Roberto Artavia (Saprissa) y Stewart Gómez (Fútbol Playa) compiten por la vacante de Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol .

Roberto Artavia (Saprissa) y Stewart Gómez (Fútbol Playa) compiten por la vacante de Juan Carlos Rojas en el . Dardo de Lonnis: Erick Lonnis calificó como una “falta de respeto” que se cuestione la capacidad de Artavia, destacando su perfil académico y el peso histórico de Saprissa .

Erick Lonnis calificó como una “falta de respeto” que se cuestione la capacidad de Artavia, destacando su perfil académico y el peso histórico de . Fonseca levanta la mano: el goleador histórico Rolando Fonseca confirmó que, de llegar a la gerencia de Puntarenas, buscará una silla en el Comité Ejecutivo para aportar voz de fútbol.

el goleador histórico confirmó que, de llegar a la gerencia de Puntarenas, buscará una silla en el Comité Ejecutivo para aportar voz de fútbol. Elección clave: la Asamblea Extraordinaria se realizará el 21 de abril, donde el ganador necesitará al menos 17 votos para ocupar el cargo hasta agosto de 2027.