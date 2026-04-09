Impacto en Saprissa por Óscar Duarte: revelan la decisión que podría cambiar el futuro del defensor morado

En este momento, Deportivo Saprissa enfoca todas sus energías en ganar su estrella número 42 en este Torneo Clausura 2026. Marcha segundo en la tabla de posiciones con 27 puntos y, a falta de cuatro jornadas para el cierre de las vueltas, debería suceder una debacle grave para que no clasifique a semifinales.

Mientras transcurre el cierre del campeonato, lejos de los flashes, uno de los futbolistas más experimentados del equipo, Óscar Duarte, avanza con la recuperación de la grave lesión que sufrió a finales de diciembre y lo obligó a dejar la cancha a los 15 minutos en la final de ida contra Alajuelense.

El defensor central no volvió a jugar desde entonces, pues se le diagnosticó una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla, que demanda un tiempo de recuperación de entre seis y nueve meses. Es decir, estaría de regreso recién para el Apertura 2025.

¿Óscar Duarte se retirará del fútbol?

Durante la última transmisión de la página La Voz Saprissista, afirmaron que el futbolista de 36 años estaría sopesando tomar una fuerte decisión: “A mí me dicen que Óscar Duarte está muy lesionado, que podría intentar volver una vez más, pero si se lesiona de nuevo se retira del fútbol”.

ver también El mensaje de Fidel Escobar que conmueve a Saprissa y a Panamá tras superar la lesión que lo tuvo 109 días lejos de las canchas

En aquel entonces, horas después de lesionarse, Duarte afirmó a través de un mensaje en redes sociales que iba a lucha para regresar y no colgar los tacos, aunque admitiendo que era una de las mayores pruebas de su carrera: “Con fe y determinación, sé que esta prueba pasará y saldré más fuerte“.

Solo el tiempo y la salud del nacido en Masaya, Nicaragua, dirán qué sucede. Pero ojalá este no sea el último capítulo en la carrera de uno de los jugadores más destacados de Costa Rica, que fue tres veces mundialista con la Selección Nacional, salió campeón en Europa con el Brujas de Bélgica y jugó en la élite de España.

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En síntesis