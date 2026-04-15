Roberto Artavia se emocionó tras el título y reveló lo que significó ser campeón por primera vez como presidente de Saprissa

Deportivo Saprissa volvió a levantar un título y, esta vez, la celebración tuvo un protagonista especial fuera de la cancha. Roberto Artavia vivió su primera consagración como presidente del club y no pudo ocultar lo que significó para él este momento, apenas tres meses después de haber asumido el cargo.

El dirigente llegó a la institución el pasado 15 de enero y en tiempo récord ya pudo experimentar lo que implica ganar con el equipo más laureado del país. El escenario fue Liberia, donde los morados se quedaron con el Torneo de Copa en medio de un ambiente cargado de emociones.

¿Qué dijo el presidente de Saprissa tras consagrarse campeón?

Lejos del discurso frío de directivo, Roberto Artavia habló desde el sentimiento. “Me siento como un chiquillo de diez años”, confesó tras el partido, reflejando una alegría genuina que no suele verse en ese tipo de cargos. En tono paródico, pasó de firmar papeles a celebrar como en gradería.

“Sé que mucha gente menosprecia el Torneo de Copa, pero todos lo jugamos y nosotros lo ganamos”, lanzó el presidente, dejando clara su posición y defendiendo el logro conseguido por el equipo.

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Más allá del trofeo, Artavia destacó lo que representa este triunfo para su gestión. No solo como un título más en la vitrina, sino como una señal de que el proyecto que encabeza empieza a dar resultados.

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“Nosotros estábamos nuevos y nos teníamos que probar”, reconoció, en una frase que refleja la presión con la que asumió y la necesidad de responder rápido en un club donde ganar es una obligación constante.

ver también Mariano Torres necesitó solamente de cuatro palabras para burlarse de Leonel Moreira tras la consagración de Saprissa

Así, Saprissa sumó un nuevo título y su presidente vivió una noche especial. No fue una más. Fue la primera. Y como suele pasar, esas no se olvidan. Porque en un club donde la historia pesa, cada nueva conquista también construye legado.

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Datos Claves

Roberto Artavia celebró su primer título como presidente tras asumir el cargo el 15 de enero .

celebró su primer título como presidente tras asumir el cargo el . El jerarca de Saprissa afirmó sentirse como un niño de diez años tras la consagración.

afirmó sentirse como un niño de diez años tras la consagración. El Deportivo Saprissa se coronó campeón del Torneo de Copa en la sede de Liberia.