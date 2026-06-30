México y Ecuador se enfrentan en el Azteca por el boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Siga por acá el minuto a minuto del partido.

Este martes, México y Ecuador protagonizarán uno de los encuentros que más expectativa genera de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se jugará en el Estadio Ciudad de México —nombre FIFA del Azteca para el torneo—, con los norteamericanos como locales. El vencedor se medirá en octavos contra Inglaterra o RD Congo.

El Tri de Javier Aguirre llega invicto al cruce. Terminó como líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). El de esta noche será su primer rival verdaderamente exigente, ya que bajo el mando de Sebastián Beccacece viene de hacer historia al remontarle 2-1 a una ya eliminada Alemania para clasificar como uno de los mejores ocho terceros. En sus otros juegos de la zona E cayó 1-0 ante Costa de Marfil y empató 0-0 con Curazao.

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¿Dónde ver EN VIVO a México vs. Ecuador en Centroamérica?

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