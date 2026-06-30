Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

México vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

México y Ecuador se enfrentan en el Azteca por el boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Siga por acá el minuto a minuto del partido.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
México y Ecuador se juegan el pase a octavos de final.
© GettyMéxico y Ecuador se juegan el pase a octavos de final.

Este martes, México y Ecuador protagonizarán uno de los encuentros que más expectativa genera de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Se jugará en el Estadio Ciudad de México —nombre FIFA del Azteca para el torneo—, con los norteamericanos como locales. El vencedor se medirá en octavos contra Inglaterra o RD Congo.

El Tri de Javier Aguirre llega invicto al cruce. Terminó como líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0). El de esta noche será su primer rival verdaderamente exigente, ya que bajo el mando de Sebastián Beccacece viene de hacer historia al remontarle 2-1 a una ya eliminada Alemania para clasificar como uno de los mejores ocho terceros. En sus otros juegos de la zona E cayó 1-0 ante Costa de Marfil y empató 0-0 con Curazao.

Francia 3-0 Suecia 2T EN VIVO: doblete de Mbappé – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

ver también

Francia 3-0 Suecia 2T EN VIVO: doblete de Mbappé – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

¿Dónde ver EN VIVO a México vs. Ecuador en Centroamérica?

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán México-Ecuador en la región:

  • Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica y TDMAX
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TVMAX
  • Guatemala: Fox, Tigo Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports y TSI (Televicentro)
  • El Salvador: Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS
  • Nicaragua: Tigo Sports
Publicidad

SALUDAN LOS JUGADORES MEXICANOS

Liderados por el 'Memo' Ochoa, los jugadores de México ya entran al estadio y se alistan para el partido contra Ecuador.

SE JUEGA EN EL ESTADIO AZTECA

El estadio Ciudad de México luce radiante para el partido que protagonizarán México y Ecuador a más de 2.000 metros de altura.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 16: A large scale adidas Trionda match ball is seen outside the stadium after the press conference of Colombia one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 16, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 16: A large scale adidas Trionda match ball is seen outside the stadium after the press conference of Colombia one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 16, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

LLEGAN LOS EQUIPOS AL AZTECA

Ya están los equipos de México y Ecuador llegando al estadio Azteca con un gran clima.

¡BUENAS TARDES! MÉXICO VS ECUADOR

Buenas tardes.

Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto del partido entre México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Quién es el árbitro de México vs. Ecuador en el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de México vs. Ecuador en el Mundial 2026?

¿En qué estadio juegan México vs. Ecuador en el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿En qué estadio juegan México vs. Ecuador en el Mundial 2026?

Ecuador denuncia a México ante la FIFA en el momento más caliente
Mundial 2026

Ecuador denuncia a México ante la FIFA en el momento más caliente

Mundial 2026 HOY: quiénes juegan, a qué hora y dónde ver
Mundial 2026

Mundial 2026 HOY: quiénes juegan, a qué hora y dónde ver

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo