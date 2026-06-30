México vs. Ecuador: por qué se retrasó y a qué hora se juega el partido del Mundial 2026

La decisión fue tomada por las autoridades del encuentro entre México y Ecuador, en coordinación con FIFA y los responsables de seguridad del estadio.

México y Ecuador debían enfrentarse este martes en el Estadio Azteca por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más esperados de la jornada. Sin embargo, el partido fue suspendido minutos antes del inicio debido a una alerta de tormenta eléctrica en la Ciudad de México.

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La decisión fue tomada por las autoridades del encuentro, en coordinación con FIFA y los responsables de seguridad del estadio. La presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del recinto activó el protocolo preventivo, que obliga a detener o postergar cualquier evento al aire libre cuando existe riesgo para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y espectadores.

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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, había emitido un aviso por la presencia de rayos en prácticamente todas las alcaldías de la capital. Entre las zonas afectadas aparecía Coyoacán, donde se ubica el Estadio Azteca.

La decisión de la FIFA

Aunque la lluvia también afectaba la zona del Estadio Azteca, el motivo principal de la suspensión no fue el estado del campo de juego, sino la amenaza de rayos y las condiciones climáticas peligrosas alrededor del estadio. Por esa razón, la organización decidió no exponer a los protagonistas ni al público presente.

No para de llover en el Estadio Azteca (X).

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¿Cuándo se reanuda?

Según la última actualización, el encuentro comenzará a las 8 PM de Centroamérica, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan levantar la alerta de seguridad en la zona del estadio.

El protocolo de la FIFA en caso de tormenta eléctrica

Cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio, las autoridades del partido activan un protocolo preventivo de seguridad. Esto implica detener el inicio del encuentro o interrumpirlo si ya comenzó, hasta que no haya riesgo de rayos en la zona.

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La decisión no depende únicamente de la lluvia ni del estado del campo de juego, sino de la amenaza que representa una tormenta eléctrica para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados. En el caso de México vs. Ecuador, la alerta en la zona del Estadio Azteca obligó a suspender el partido y dejar su reprogramación en manos de FIFA.