Confirmado: a qué hora empieza México vs. Ecuador por el Mundial 2026 tras la demora por tormenta eléctrica

El partido entre México y Ecuador fue suspendido por actividad eléctrica en la zona del Estadio CDMX.

El partido entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 no pudo comenzar en el horario previsto. La organización activó el protocolo de seguridad por tormenta eléctrica en la zona del Estadio Azteca, lo que obligó a postergar el arranque del encuentro.

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La medida no estuvo relacionada con el estado del campo de juego, sino con la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio. En estos casos, el reglamento obliga a esperar hasta que las condiciones sean seguras para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados.

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A qué hora empieza México vs. Ecuador

Después de la demora, FIFA confirmó que el partido comenzará finalmente a las 20:00 horas de México y Centroamérica (21:00 horas de Panamá). De esta manera, ambas selecciones ya tienen nuevo horario para disputar el cruce decisivo por los 16avos de final del Mundial 2026.

La lluvia no para en el Estadio Azeca (Getty Images)

El ganador de México vs. Ecuador avanzará a la instancia de octavos de final, donde enfrentará al vencedor del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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Así funciona el protocolo de tormentas en el Mundial 2026

Si estás siguiendo la transmisión y te preguntás cuándo volverá a rodar la pelota, esto es lo que tiene que pasar según el reglamento oficial. El árbitro debe detener el encuentro de forma automática si se detecta actividad eléctrica, es decir, caída de rayos, a menos de 13 kilómetros —8 millas— a la redonda del estadio.

Ante esta alerta, los jugadores deben retirarse de inmediato a los vestuarios. Por su parte, los espectadores tienen que abandonar sus butacas y ponerse a cubierto en las zonas seguras del interior del recinto. Una vez que se frena el juego, comienza una cuenta regresiva de 30 minutos.

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Riesgo de suspensión en el Azteca (Carl Recine/Getty Images).

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El punto clave es que ese conteo puede reiniciarse. Si durante esos 30 minutos vuelve a caer un rayo dentro del radio de 13 kilómetros, el reloj vuelve a cero. Por eso, los equipos solo pueden regresar al campo cuando se cumplen 30 minutos exactos sin registrarse ninguna nueva descarga eléctrica en la zona delimitada.