Qué pasa si México gana, empata o pierde contra Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Javier Aguirre llegó a esta instancia como líder del Grupo A, con puntaje perfecto ganando sus tres partidos y sin recibir gol.

México enfrenta este martes a Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que puede marcar el verdadero salto del Tri en su Mundial como anfitrión.

Publicidad

El equipo de Javier Aguirre llegó a esta instancia como líder del Grupo A, con puntaje perfecto. Le ganó 2-0 a Sudáfrica, venció 1-0 a Corea del Sur y cerró con un 3-0 ante República Checa.

ver también México vs. Ecuador: por qué se retrasó y a qué hora se juega el partido del Mundial 2026

Ecuador, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo E. Perdió 1-0 contra Costa de Marfil, empató 0-0 frente a Curazao y consiguió la clasificación con un 2-1 ante Alemania. Ahora ambos se cruzan en la Ciudad de México, con un lugar en octavos en juego.

Qué pasa si México le gana a Ecuador

Si México le gana a Ecuador, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría sostener su paso perfecto y confirmar que su fase de grupos no fue solo una buena racha. Además, tendría un valor enorme por el contexto: ganar un cruce eliminatorio como local, en el Estadio Azteca, puede cambiar por completo la percepción del equipo.

El ganador de este partido enfrentará en octavos al vencedor de Inglaterra vs. Congo. Por eso, superar a el Tri sudamericano no solo significa avanzar: también implica entrar en una zona del cuadro con un posible duelo de máxima exigencia ante una potencia europea.

Publicidad

Qué pasa si México empata contra Ecuador

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si México y Ecuador igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

Ese escenario puede ser delicado para México. Aunque juega en casa y llega mejor parado por lo hecho en el grupo, Ecuador viene de eliminar a Alemania del camino y puede sentirse cómodo si logra llevar el partido a una zona de nervios.

Publicidad

ver también Quién es Hernán Galíndez, el argentino que jugaba de mediocampista y hoy es arquero de Ecuador en el Mundial 2026

Cuanto más se alargue el cruce, más puede crecer la tensión en el estadio. Para México, resolver antes del alargue sería ideal; para Ecuador, sobrevivir y llevar el duelo a penales puede convertirse en una vía real para dar otro golpe.

Qué pasa si México pierde contra Ecuador

Si México pierde contra Ecuador, quedará eliminado del Mundial 2026.

Sería un golpe enorme para el Tri. México fue primero de grupo, ganó los tres partidos, no recibió goles y juega este cruce como local. Una derrota en 16avos dejaría una sensación de oportunidad perdida en un Mundial organizado también en casa.

Publicidad

El impacto sería todavía mayor por el clima generado durante la fase de grupos. La campaña perfecta elevó las expectativas y volvió a instalar la ilusión de avanzar más allá de las rondas habituales.

Para Ecuador, en cambio, sería una clasificación histórica. Después de sufrir en el grupo y llegar con cuestionamientos, eliminar a México en el Azteca sería uno de los grandes golpes de esta fase del torneo.

Publicidad

En resumen