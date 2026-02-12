Es tendencia:
Tras la polémica en Saprissa con el padre de Rachid Chirinos, Gerson Torres se involucra y queda expuesto ante la afición: “Ni un minuto más”

Gerson Torres no midió bien su accionar y se involucró en una polémica con la afición del Deportivo Saprissa.

Por Marcial Martínez

© SaprissaGerson Torres en Saprissa

Rachid Chirino atraviesa uno de sus momentos más complejos desde su llegada al Deportivo Saprissa, ya que su rendimiento ha sido duramente cuestionado por la afición morada.

Ante este panorama, su padre, Carlos Chirino, decidió salir públicamente en defensa de su hijo en declaraciones a Tigo Sports Radio, donde calificó a la afición como “muy irrespetuosa”, aunque dejó claro que no tiene reproches hacia la institución.

En medio de la polémica, el nombre de Gerson Torres también terminó salpicado de forma inesperada, luego de verse involucrado en la controversia a través de la redes sociales.

No se salvó ni Mariano Torres: padre de Rachid Chirino arremetió contra los referentes y la afición de Saprissa por las críticas a su hijo

La polémica que involucra a Gerson Torres en Saprissa

La reacción contra Gerson Torres se originó luego de que el jugador le diera “like” a una publicación de Tigo Sports Costa Rica que recogía las declaraciones del padre de Rachid Chirino, en las que señalaba que la afición del Deportivo Saprissa es muy irrespetuosa.

Afición del Saprissa reacciona contra Gerson Torres

Ese gesto en redes sociales no pasó desapercibido y terminó provocando una fuerte reacción por parte de los aficionados del Deportivo Saprissa, quienes descargaron su molestia contra Gerson Torres con una avalancha de mensajes críticos: “Ni un minuto más para estos dos”; “Cuando quiera se puede ir”, fueron al algunos de los recados que dejó el hincha morado.

La situación evidenció el descontento del entorno morado y colocó al jugador en el centro de los señalamientos, intensificando aún más el clima de tensión que rodea al equipo.

